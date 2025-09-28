Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, сумев сдвинуть с места зубами корабль весом 700 тонн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Уникальный рекорд был установлен на пляже в курортной Хургаде. По словам спортсмена, выбор именно этого места был не случаен — он надеется, что его достижение привлечёт внимание туристов и повысит интерес к региону.

Мохамед не только успешно сдвинул судно, но и превзошёл предыдущий мировой рекорд, принадлежавший украинскому спортсмену Олегу Скавышу, который смог протянуть по воде корабль весом свыше 600 тонн на расстояние более 16 метров.

Новый рекорд сразу был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса и стал одним из самых впечатляющих достижений в истории силовых видов спорта.