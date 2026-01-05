В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он прокомментировал обсуждаемую в общественном пространстве встречу Первого президента Казахстана Нурсултан Назарбаев с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся в преддверии Нового года, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о характере этих контактов, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. По его словам, данный момент акцентирует и российская сторона.

"Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе", — сказал Президент.

Глава государства отметил личные качества российского лидера и его отношение к коллегам.

"Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с Первым президентом Казахстана", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Владимир Путин ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции.

"Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина", - добавил Президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев отдельно подчеркнул, что не придает значения содержанию подобных разговоров.

"Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему", — сказал он.

Говоря о личности Нурсултана Назарбаева, Президент отметил, что неоднократно высказывал свою позицию.

"Я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности", — подчеркнул Глава государства.

Он указал, что "его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны".

"Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, Первого президента нашей страны", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос о возможном транзите власти, Президент заявил, что об этом рано говорить, впереди несколько лет упорной работы.