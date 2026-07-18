eGov и другие государственные сервисы временно не будут работать в ночь на 19 июля

В Казахстане в ночь с 18 на 19 июля временно приостановят работу портала eGov и ряда других государственных электронных сервисов. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

По информации компании, плановые технические работы пройдут с 21:00 18 июля до 08:00 19 июля. В этот период пользователи могут столкнуться с временной недоступностью государственных информационных систем и онлайн-услуг.

В НИТ отметили, что работы проводятся для повышения стабильности и эффективности работы цифровых сервисов.

Казахстанцам рекомендуют заранее завершить все необходимые операции и получить нужные государственные услуги до начала технических работ, чтобы избежать возможных неудобств.