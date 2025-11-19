Главная транспортная прокуратура Казахстана запустила обновлённый цифровой формат профилактической работы в рамках реализации Концепции "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь предупреждающую информацию о мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, а также других распространённых преступных схемах граждане могут получать напрямую через мобильные приложения Egov Mobile и InDriver.

На главной странице Egov Mobile появилась специальная интерактивная вкладка. При переходе по ней пользователи перенаправляются на официальный сайт органов прокуратуры, где размещены разъяснительные материалы, советы по защите от распространённых схем обмана и сведения об уголовной ответственности. Формат подачи информации адаптирован так, чтобы она была максимально наглядной, доступной и удобной для восприятия пользователями разных возрастных групп.

Подобный подход реализован и в приложении InDriver. Профилактические баннеры и push-уведомления позволяют оперативно охватывать широкую аудиторию и доставлять предупреждающие сообщения гражданам по всей стране, независимо от региона их проживания.

Внедрение цифровых решений является частью системной работы по модернизации профилактических мер. Реформа проводится в русле инициативы Главы государства "Закон и Порядок" и призвана повысить уровень правовой осведомлённости населения, своевременно предупреждать правонарушения и улучшить доступ граждан к актуальной информации.

Новый сервис работает круглосуточно, обеспечивая постоянное обновление материалов и доступ к предупреждениям. Благодаря современным каналам коммуникации профилактический контент стал значительно ближе к населению, что позволяет оперативно реагировать на новые вызовы и повышает общую правовую культуру общества.