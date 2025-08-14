eGov Mobile получил масштабное обновление и искусственный интеллект
Приложение стало быстрее, удобнее и безопаснее.
Мобильное приложение eGov Mobile, которым пользуются более 11 миллионов казахстанцев, прошло крупнейшую модернизацию за последние годы. Обновление затронуло интерфейс, навигацию, безопасность и функционал, передает BAQ.KZ.
Среди ключевых нововведений — интеллектуальный поиск и виртуальный помощник eGov AI, который в формате чата помогает находить нужные госуслуги и даёт пошаговые инструкции. На главной странице теперь доступны иконки самых популярных сервисов и цифровые документы — удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении и другие — без перехода в отдельные разделы.
Разработчики усилили защиту персональных данных, улучшили разделы "Сервисы" и "Сообщения", добавили каталог "Жизненные ситуации" с персонализированными сценариями, а также расширили личный профиль, включив в него данные о семье, здоровье, имуществе и трудовой деятельности.
Обновление стало результатом совместной работы Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития РК и АО "Национальные информационные технологии".
