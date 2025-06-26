На портале eGov.kz начался сезонный прием заявлений в организации технического, профессионального и послесреднего образования. В этом году система получила ряд удобных обновлений, передаёт BAQ.KZ.

Теперь абитуриенты могут одновременно с подачей заявки указать необходимость в предоставлении общежития или бесплатного питания. Также появилась возможность прикрепить документ о прохождении срочной воинской службы, что важно для поступающих с военным опытом.

Фильтрация колледжей стала умнее: система подбирает учебные заведения в зависимости от заданных параметров — региона, языка, направления и специальности. Если выбран, например, казахский язык обучения, на портале отобразятся только те колледжи, где предусмотрена соответствующая программа.

Для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін", создан отдельный фильтр.

Подача заявления доступна только один раз. При этом можно выбрать до четырех специальностей в четырех разных колледжах.

Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно в зависимости от формы обучения и образовательной программы.