eGov упростил поступление в колледжи: можно выбрать общежитие и питание онлайн
На eGov.kz стартовал онлайн-прием в колледжи: новые фильтры, общежитие и питание — в одной заявке.
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На портале eGov.kz начался сезонный прием заявлений в организации технического, профессионального и послесреднего образования. В этом году система получила ряд удобных обновлений, передаёт BAQ.KZ.
Теперь абитуриенты могут одновременно с подачей заявки указать необходимость в предоставлении общежития или бесплатного питания. Также появилась возможность прикрепить документ о прохождении срочной воинской службы, что важно для поступающих с военным опытом.
Фильтрация колледжей стала умнее: система подбирает учебные заведения в зависимости от заданных параметров — региона, языка, направления и специальности. Если выбран, например, казахский язык обучения, на портале отобразятся только те колледжи, где предусмотрена соответствующая программа.
Для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін", создан отдельный фильтр.
Подача заявления доступна только один раз. При этом можно выбрать до четырех специальностей в четырех разных колледжах.
Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно в зависимости от формы обучения и образовательной программы.
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