Ехали на отдых, а попали в больницу: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом по дороге в Бурабай

Поездка на один из самых популярных курортов Казахстана для нескольких пассажиров закончилась не отдыхом, а больничными койками. Днем 14 июня на трассе Щучинск — Бурабай произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса. По данным Департамента полиции Акмолинской области, около 13:10 автобус Volvo, следовавший по маршруту Астана — Бурабай, по предварительной информации выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan.

После удара многотонную машину вынесло с дороги в лесополосу, где она врезалась в дерево. Судя по кадрам с места происшествия, основной удар пришелся на легковой автомобиль. Передняя часть кроссовера оказалась практически полностью смята. Автобус после столкновения съехал с трассы и остановился среди деревьев. В результате аварии пострадали 11 человек. Медицинская помощь потребовалась девяти пассажирам автобуса и двум людям, находившимся в легковом автомобиле.

На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, что стало причиной выезда автобуса на встречную полосу.