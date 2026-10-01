Екатерина Таранцева принесла Казахстану бронзу Азиатских игр в гребном слаломе
1 Октября 2026, 11:01
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1 Октября 2026, 11:011 Октября 2026, 11:01
146Фото: @DRSQazaqstan
Казахстанка Екатерина Таранцева поднялась на пьедестал Азиатских игр в Японии. В финале соревнований на байдарках она набрала 112,23 балла и заняла третье место.
Выше оказались только спортсменки из Японии и Китая. Хозяйка соревнований забрала золото, представительница Китая стала второй.
В мужском финале на каноэ Казахстан представлял Александр Куликов. С результатом 156,52 балла он завершил соревнования на пятом месте.
Летние Азиатские игры продолжаются в префектуре Аичи и городе Нагоя.
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