  • Главная
  • Новости
  • Екатерина Таранцева принесла Казахстану бронзу Азиатских игр в гребном слаломе

Екатерина Таранцева принесла Казахстану бронзу Азиатских игр в гребном слаломе

1 Октября 2026, 11:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
@DRSQazaqstan 1 Октября 2026, 11:01
1 Октября 2026, 11:01
146
Фото: @DRSQazaqstan

Казахстанка Екатерина Таранцева поднялась на пьедестал Азиатских игр в Японии. В финале соревнований на байдарках она набрала 112,23 балла и заняла третье место.

Выше оказались только спортсменки из Японии и Китая. Хозяйка соревнований забрала золото, представительница Китая стала второй.

В мужском финале на каноэ Казахстан представлял Александр Куликов. С результатом 156,52 балла он завершил соревнования на пятом месте.

Летние Азиатские игры продолжаются в префектуре Аичи и городе Нагоя.

Самое читаемое

Наверх