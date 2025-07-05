Экибастуз на протяжении многих лет оставался типичным моногородом, экономика которого опиралась на уголь и теплоэнергетику. Однако развитие железнодорожного машиностроения и металлургии изменило эту модель: город стал многопрофильным. Тем не менее, несмотря на масштабные инвестиции и обсуждение смены статуса, за фасадом позитивных изменений остаются нерешённые системные проблемы. О перспективах Экибастуза, инвестициях и вызовах рассказал аким города Аян Бейсекин в интервью BAQ.KZ.

Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов провел республиканское совещание по развитию моногородов. Таковых в республике всего 20, включая Экибастуз. По данным Минэкономики, на их долю приходится треть объема промышленного производства страны. Проживают в моногородах около 1,5 миллиона человек.

Если Экибастуз лишится статуса моногорода

Говоря об Экибастузе, Олжас Бектенов отметил, что благодаря развитию разных отраслей экономики город постепенно превращается в многопрофильный.

"Экибастуз и раньше не был полностью "моно". Помимо угольной отрасли у нас активно развивается энергетика. А за последние 10 лет серьёзные изменения произошли в железнодорожной сфере. Мы сформировали один из крупнейших железнодорожных кластеров в СНГ - он включает шесть производств: от выпуска комплектующих до сборки готовых вагонов. Работает крупнейшее меднодобывающее предприятие в Казахстане, которое отчисляет около 150 миллиардов тенге налогов. Делаем ставку и на металлургический кластер", - рассказал аким города Аян Бейсекин.

Приставка "моно" дает жителям и местному бизнесу ряд преференций. В новом статусе часть госпрограмм и мер поддержки "отвалится".

"Текущий статус дает доступ к участию в программе развития моногородов. Но качественные дороги, благоустроенные дворы, улучшение архитектурного облика города - все это требует больших ресурсов, нежели предполагает программа развития моногородов. Если статус изменится, мы сможем участвовать в других госпрограммах", - считает градоначальник.

Износ инженерных сетей

Для многих казахстанцев Экибастуз до сих пор ассоциируется не с добычей угля и производством энергии, а с суровой зимой 2022 года. Десятки порывов на теплосетях, лопнувшие батареи, затопленные квартиры и настоящая охота за обогревателями - за несколько часов эти кадры облетели всю страну.

Напомним, почти три года назад в Экибастузе произошла серьёзная коммунальная авария - часть города в 30-тиградусные морозы осталась без отопления. Уже на следующий день был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Трубы "рвались" по всему городу - это были десятки мелких и крупных повреждений. Не выдерживали батареи в квартирах, замерзали водопровод и канализация. Ремонтные бригады работали круглосуточно, несмотря на усталость. Некоторые трубы из-за количества чопиков больше напоминали дикобразов.

Найти основной порыв, куда уходила большая часть воды из системы, долго не удавалось. Задачу осложняло то, что в Экибастузе трубы проложены слоями: новые уложены прямо поверх старых. Из-за этого вода из крупного порыва не выходила на поверхность. А уже после, несмотря на проведённые работы, Экибастузская ТЭЦ продолжительное время работала с перебоями. Основной причиной были свищи, образовавшиеся в результате перегрева и поступления грязной воды в систему.

"Коммунальная авария 2022 года была очень серьёзной. Она стала следствием многолетнего отсутствия должной модернизации системы теплоснабжения. Проблемы накапливались годами, и в итоге это привело к коллапсу. После той аварии мы начали активную работу по восстановлению и обновлению инфраструктуры. С 2022 года на модернизацию системы теплоснабжения в Экибастузе из разных источников было выделено более 30 миллиардов тенге. Примерно половина этой суммы пошла на обновление самой ТЭЦ", - рассказал Аян Бейсекин.

Несмотря на проведённую модернизацию, уровень износа теплосетей остаётся критически высоким как в самом Экибастузе, так и в регионе в целом. По данным прошлого года, в городе степень изношенности труб достигала 90,7%. Из более чем 420 километров теплотрасс 35 километров составляют магистральные. На сегодняшний день обновлены 7 ключевых магистралей, включая ТМ-7 - одну из самых проблемных, износ которой приближался к 100%. Также был построен новый трубопровод для подачи технической воды на ТЭЦ. За это время у станции сменился собственник, как и у ряда других объектов.

"Тепловые сети и станционное оборудование сейчас находятся в коммунальной собственности, перешли к нам. В рамках законодательства они переданы в доверительное управление. Станция находится под управлением Energy Solutions (дочка "Самрук-Энерго"). Управление тепловыми сетями передано новой организации - "Экибастузские тепловые сети". Это уже полностью рабочая структура, многие из специалистов раньше работали в "Экибастузтеплоэнерго", теперь перешли в новое предприятие, которое и занимается обслуживанием городских теплосетей", - проинформировал аким.

Накануне стало известно, что из резерва Правительства на ремонт теплосетей в Экибастузе направят ещё 3 миллиарда тенге. Средства пойдут на реконструкцию двух ключевых тепломагистралей - ТМ-1 и ТМ-3, от которых зависит отопление 40% многоэтажек. При этом сейчас из-за ремонтов без горячей воды остаются около 70 многоэтажек.

Но ремонт нужен был не только теплосетям. Два года назад в Экибастузе начал обрушаться центральный коллектор.

"У нас в городе есть центральный коллектор диаметром 1200 мм, чтобы вы понимали - человек может встать внутри трубы почти в полный рост. Коллектор построен 50 лет назад, 60% сточных вод всего города проходит через него. И вот он у нас начал рушиться. Если бы он рухнул, простите, весь город оказался бы по уши в нечистотах. Это было бы страшнее, чем отключение отопления в 2022 году, - высказался эмоционально Аян Бейсекин.

В прошлом году финансирование нашлось и ремонт канализационного коллектора все-таки начали.

"Эту сеть мы модернизировали, стало спокойнее. Но работы впереди ещё много - проблемных участков хватает", - отмечает глава города.

Свой ресурс давно выработала и большая часть электросетей Экибастуза. В прошлом году энергетики называли цифру в 57%. К слову, две недели назад жителей Экибастуза оставил без электричества ураганный ветер. Сработала противоаварийная автоматика, отключилась линия напряжением 500 кВ, и люди несколько часов просидели без света.

Парк без аттракционов

Парк "Шахтёр" - крупнейший в Экибастузе и один из самых масштабных в Казахстане. Его площадь превышает 27 гектаров.

"Честно говоря, он давно нуждался в обновлении. Парк представлял собой грустное зрелище", - считает аким Аян Бейсекин.

Сейчас попасть на территорию парка нельзя, ворота закрыты, везде предупреждения - прохода нет, ведутся ремонтные работы. Аттракционы пошли под снос, что вызвало недовольство у местных предпринимателей и части жителей.

"Решение о реконструкции приняли после 10 общественных обсуждений вместе с экспертами, архитекторами, ландшафтными дизайнерами и жителями. Что касается старых аттракционов, многие из них были небезопасны. Их вывели из эксплуатации. Часть перенесли в парк "55 лет Экибастузу". А все "истории" про аттракционы - в основном спекуляции от непосредственных участников событий. Мы уже много раз с ними встречались, обсуждали", - рассказал собеседник.

Теперь "Шахтёр" решили превратить в парк тихого, семейного отдыха. Вместо колеса обозрения и каруселей - игровые и спортивные зоны, сцена похожая на ту, что находится на павлодарской набережной. Проект оценили в 5 миллиардов тенге, продолжительность работ - в два года.

"Работы идут. На первый взгляд изменений не видно, но уже проложена подземная инженерная сеть - системы автополива, освещения и другие коммуникации. На полив 27 гектаров потребуется мощное оборудование", - сказал Аян Бейсекин.

Очередь на жилье

Как и в других городах страны, в Экибастузе сохраняется очередь на жильё. В настоящее время в городе возводятся три пятиэтажных дома, квартиры в которых предназначены для очередников, готовых воспользоваться льготной ипотекой. Дополнительно акимат планирует в этом году выкупить у частных застройщиков ещё 200–250 квартир.

"В прошлом году мы пересмотрели списки очередников. После ревизии количество стоящих в очереди сократилось с 5500 до 5000 человек. Выявили дубли, неактуальные записи, и навели порядок", - заверил градоначалььник.

Точечная застройка в Экибастузе давно стала нормой. В отличие от Павлодара, где одно упоминание об этом вызывает волну возмущения, здесь к ней относятся спокойнее - плотность застройки ниже, и свободных площадок больше.

"Точечная застройка для нашего города актуальна, потому что у нас городская застройка не такая плотная. Техусловия по теплу, воде, канализации - позволяют. На перспективу есть утверждённый генплан. Город будет развиваться в сторону "Бозшаколя", - прокомментировал Аян Бейсекин.

Что касается старого жилого фонда, аким города опроверг слухи о том, что в городе десятки брошенных квартир. Однако определенные проблемы в жилом секторе все же есть: в Экибастузе больше четверти века отработали 170 лифтов, 17 из них требуют срочной замены.

"Почти весь жилой фонд занят. Да, иногда по жалобам жителей находим пустующие квартиры, но, как правило, у них есть владельцы. Кто-то уехал, например, в другую страну, но от квартиры не отказывается. Стараемся вести работу с владельцами, объясняем, что пустующее жильё может нагружать инженерные сети. Иногда встречаются выморочные квартиры - это когда человек умер, и наследников нет. В таких случаях проходим судебную процедуру, берём квартиру на баланс, ремонтируем за счёт бюджета и уже потом предоставляем её очередникам. Массово пустующего жилья у нас точно нет", - заверил аким города.

Заводы и производства

В 2025 году в Экибастузе реализуют 13 инвестпроектов общей стоимостью 2 триллиона тенге. Из этих проектов восемь - металлургия. Самый масштабный - строительство трех металлургических заводов.

"Мы продолжаем развивать железнодорожный кластер. Однако нам не хватает качественного сырья - низколегированной стали, мы её импортируем. Поэтому решено наладить собственное производство. Проект - на стадии ПСД", - сказал Аян Бейсекин.

О строительстве в Экибастузе другого ферросплавного завода, который вот-вот запустят, горожане узнали еще в декабре 2021 года. Инвестор проекта - ТОО "EkibastuzFerroAlloys". Эти летом завод начнёт работать. Другой проект - Asfera Limited - запустят осенью.

"Ветропотенциал Экибастуза - один из лучших в стране. В связи с этим прорабатываются два проекта, геологоразведочные работы по ним проведены. Объем инвестиций - 500 миллионов долларов и 1 миллиард долларов. В течение трех лет рассчитываем с помощью зеленой энергетики генерировать до 1,5 ГВт чистой энергии - столько же, сколько три блока наших ГРЭС", - отметил Аян Бейсекин.

Реконструкция, скандалы и аварии на ГРЭС

Год назад на Экибастузской ГРЭС-1 отключились сразу четыре энергоблока. В результате нештатной ситуации выработка электроэнергии на станции снизилась в шесть раз. Это случилось в июне, а в ноябре павлодарцев напугало видео со столбом пыли, который вырывается из слуховых окон вдоль дымовой трубы ГРЭС-1. Чтобы осмотреть трубу изнутри, остановили один из энергоблоков станции - произошло обрушение обваловки.

А уже в декабре на экибастузской ГРЭС-1 запустили модернизированный энергоблок. Реализация проекта по восстановлению энергоблока №1 позволила станции впервые за 30 лет выйти на полную мощность, которая увеличилась увеличилась до 4000 МВт,

ГРЭС-2 тоже не раз становилась "героиней" новостных сводок. Ранее экибастузцам рассказали: стоимость проекта по возведению третьего энергоблока составит 600 миллиардов тенге, четвертого - 700 миллиардов. Мощность каждого - 500 Мегаватт. Завершить строительство третьего энергоблока намеревались в декабре 2027 года, четвертого энергоблока - в декабре 2029 года. При этом в прошлом году ГРЭС-2 оказалась втянута в скандал: прокуроры выяснили, что при модернизации станции украли миллиард тенге.

"Сейчас на ГРЭС-2 действуют два блока, в перспективе - запуск еще шести. В ближайшие месяцы будут ясны конкретные сроки реализации. По третьему энергоблоку работа давно уже ведется", - отметил Аян Бейсекин.

По слова акима Экибастуза, готовится ТЭО и на строительство ГРЭС-3. Земельные участки определены. Первые результаты работы рассчитывают увидеть в 2030 году.

Город выходит из темноты

Ещё пару-тройку лет назад в Экибастузе была большая проблема - освещение. Как только заходишь в местные паблики - везде жалобы: "темно, ничего не видно, из-за этого аварии на дорогах". Освещения не было во дворах и на 68 улицах.

"Освещение в городе практически отсутствовало. Было освещено всего 3-4 двора - и то потому, что там проходили какие-то транзитные линии. Всё остальное - это надподъездные фонари, которые жители ставили сами. В прошлом году мы начали системную работу. Осветили 116 дворов, на это ушло около 500 миллионов тенге. В этом году выделено ещё 700 миллионов тенге. До конца декабря вопрос освещения закроем", - заверил аким.

Есть вопросы и к дорогам, но в отдельных случаях тратить деньги на новый асфальт городское руководство считает нецелесообразным.

"Та же улица Абая, честно, без слёз на неё не взглянешь. Но мы не можем просто так взять и заасфальтировать. Почему? Потому что там недавно меняли теплотрассу, а рядом ещё проходит изношенная водопроводная труба - 600 мм, и тоже требует замены. Так что сначала вскроем дорогу, заменим сети, дождемся усадки грунта и потом нормально заасфальтируем. Иначе через год всё опять развалится", - отметил чиновник.

От спорта до культуры

Еще год назад в кружках и секциях занимались всего 30% экибастузских детей. Этого откровенно мало. В конце прошлого года за счет спонсоров открыли трехэтажный Центр детского творчества за 5 миллиардов тенге. С его помощью дополнительным образованием планируют охватить 70% малышей и подростков.

Для развития массового спорта в городе намерены построить спортивный комплекс с ледовой ареной, велотреком и легкоатлетическим манежем. Здесь смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, гимнастикой и другими видами спорта более 8 тысяч человек. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнёрства. Такой крупный спортивный объект строится в городе впервые с 1986 года. Строительство начнётся этой осенью, запустить его планируют к концу 2026-го.

"Определили место, оформили земельный участок, ведем разработку ПСД. Финансирование - из республиканского бюджета. Возможно, часть расходов покроет социально ответственный бизнес - наши крупные предприятия. Детали по срокам и финансам сможем озвучить во втором полугодии", - сказал Аян Бейсекин.

Ремонта требует и действующий спорткомплекс "Жасыбай". Здание большое, но порядком устаревшее.

"Планируем делать реконструкцию поэтапно, чтобы он не закрывался полностью и продолжал работать", - объяснил Аян Бейсекин.

Что касается сферы культуры, недавно в городе заговорили о строительстве театра. В акимате уточнили: строительство нового здания требует денег и времени, поэтому театр откроют на базе городского Дворца культуры. Если проект "выстрелит", рассмотрят вариант со строительством или реконструкцией одного из имеющихся в городе зданий.

Глупо отрицать, что в последнее время Экибастуз часто мелькает в новостных лентах с тревожными заголовками. То в посёлке Солнечный жители бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы рядом с ГРЭС-2, то в СМИ обсуждают жестокую драку школьников, обрушение потолка в ТРЦ или суд над экс-руководителем отдела ЧС из-за взятки. Кроме того, Экибастуз всё ещё сталкивается с целым рядом сложностей - от изношенных сетей до нехватки социально значимой инфраструктуры. Проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, не решить за год-два. Тем не менее, изменения заметны: город меняется, началась системная работа по модернизации коммунального хозяйства, реализуются крупные инвестпроекты, хоть горожане и не слишком рады новым заводам поблизости, строится новое жильё и соцобъекты.