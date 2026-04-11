Экипаж «Артемиды-2» готовится к возвращению на Землю после облета Луны
Астронавты поделились впечатлениями из космоса.
Четверо астронавтов на борту космического корабля «Орион» успешно завершили свою миссию вокруг Луны. Их приводнение ожидается у побережья Сан-Диего, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
В среду астронавты провели пресс-конференцию прямо из космоса. Это была первая возможность после облета Луны поделиться впечатлениями и рассказать о том, что они видели.
Пилот миссии Виктор Гловер сказал, что экипаж с нетерпением ждет возможности показать миру свои фотографии и рассказать истории о полете.
«Мы еще полностью не осознали, через что прошли. Перед нами два дня возвращения на Землю, и спуск через атмосферу тоже будет незабываемым», — отметил он.
Журналисты спрашивали команду, доказала ли миссия «Артемида-2», что высадка на Луну снова возможна.
Во время видеоконференции из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне астронавты по очереди отвечали на вопросы, несмотря на небольшую задержку связи.
Они рассказали и о моменте, когда потеряли связь с Землей на 40 минут. Командир Рейд Уайзман отметил, что это время они использовали для наблюдений и научной работы.
«Мы также на минутку остановились, полакомились печеньем с кленовым сиропом, которое привез Джереми, и просто наслаждались моментом, осознавая, где мы находимся», — добавил он.
Экипаж успел увидеть полное солнечное затмение с Луны, и это стало одним из самых ярких впечатлений миссии.
