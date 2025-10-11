Экипаж МЧС экстренно доставил супружескую пару из из Акколя в Кокшетау
Для транспортировки пациентов пилотам пришлось выполнить два рейса.
Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачами санитарной авиации провёл экстренную медицинскую эвакуацию из Акколя в Кокшетау, передает BAQ.KZ. Об этом министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в официальном Telegram-канале.
Помощь потребовалась супружеской паре 1997 и 1998 годов рождения. Для транспортировки пациентов пилотам пришлось выполнить два рейса.
"Благодаря слаженной работе пилотов и медиков пациенты были благополучно и в кратчайшие сроки доставлены в областной центр, где сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, вертолёты МЧС находятся в постоянной готовности к оказанию экстренной медицинской помощи, особенно в труднодоступных и удалённых районах страны.
