Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачами санитарной авиации провёл экстренную медицинскую эвакуацию из Акколя в Кокшетау, передает BAQ.KZ. Об этом министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в официальном Telegram-канале.

Помощь потребовалась супружеской паре 1997 и 1998 годов рождения. Для транспортировки пациентов пилотам пришлось выполнить два рейса.

"Благодаря слаженной работе пилотов и медиков пациенты были благополучно и в кратчайшие сроки доставлены в областной центр, где сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, вертолёты МЧС находятся в постоянной готовности к оказанию экстренной медицинской помощи, особенно в труднодоступных и удалённых районах страны.