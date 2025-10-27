В Кызылординской области экипаж воздушного судна МЧС Казахстана совершил срочный санитарный вылет для спасения жизни новорождённого ребёнка из отдалённого посёлка Айтеке би Казалинского района, передаёт BAQ.KZ.

Младенцу, который только появился на свет, потребовалась неотложная медицинская помощь. В связи с отсутствием возможности оперативной транспортировки по земле, было принято решение об эвакуации по линии санитарной авиации.

На вызов оперативно откликнулся экипаж АО "Казавиаспас" МЧС РК. В составе бригады — пилоты, бортмеханик, бортоператор и инженеры, обеспечившие безопасный перелёт в сложных условиях. Вместе с ними на борту находилась медицинская команда, которая контролировала состояние малыша на протяжении всего пути.

Во время полёта особое внимание уделялось плавности управления воздушным судном, чтобы избежать перегрузок для маленького пациента. Благодаря слаженным действиям всех участников операции ребёнок был благополучно доставлен в областной центр и передан врачам для дальнейшего лечения.

В МЧС отмечают, что подобные санитарные рейсы уже стали привычной частью работы спасателей, но каждый из них остаётся делом особой ответственности и человечности.