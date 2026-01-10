  • 10 Января, 02:06

Экипаж МКС досрочно возвращается на Землю

NASA приняло решение о досрочном возвращении на Землю экипажа Международной космической станции в связи с медицинской ситуацией на борту, сообщает BAQ.kz со ссылкой на New-Science.ru.

Хотя состояние астронавта стабильно и угрозы жизни нет, миссию решено прервать из соображений безопасности. Личность члена экипажа и характер заболевания не раскрываются. В NASA подчеркнули, что это первый случай медицинской эвакуации с МКС. В связи с произошедшим также отменен запланированный выход в открытый космос.

На Землю возвращаются астронавты Зена Кардман и Майк Финк (США), Кимия Юи (Япония) и Олег Платонов (Россия), прибывшие на станцию в августе на корабле SpaceX. На МКС остаются трое членов экипажа, которые продолжат работу до лета.

В NASA заявили, что безопасность астронавтов остается безусловным приоритетом агентства.

