Экипажи и авиация получили награды за эвакуацию казахстанцев из стран Ближнего Востока

Сегодня 2026, 20:11
Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр вручил государственные награды участникам эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, передает BAQ.KZ.

Церемония награждения прошла от имени Президента страны. Награды получили сотрудники государственных органов и представители авиационной отрасли, принимавшие участие в эвакуационной операции.

Речь идет о мероприятиях, проведенных в феврале текущего года в условиях закрытия воздушного пространства в регионе Ближнего Востока.

К наградам были представлены сотрудники авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб, а также другие участники операции.

Отмечается, что их работа позволила оперативно организовать вывоз казахстанцев и обеспечить безопасность граждан в условиях ограничений на авиаперелеты.

В правительстве подчеркнули значимость слаженной работы всех задействованных служб при проведении эвакуационных мероприятий.

Самое читаемое

