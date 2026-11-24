Казахстанкам, которые планируют беременность с помощью ЭКО, станет доступно лечение в рамках обновлённых правил дневных стационаров. Минздрав включил вспомогательные репродуктивные технологии в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях. Документ также уточняет порядок направления пациентов на лечение и определения даты госпитализации, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 10 ноября 2026 года № 166, который вступил в силу 24 ноября.

Какие методы лечения бесплодия включили в стандарт

В документе появилось отдельное определение вспомогательных репродуктивных методов и технологий (ВРТ). Речь идёт о медицинских процедурах, которые помогают добиться беременности, когда естественное зачатие затруднено или невозможно.

«Вспомогательные репродуктивные методы и технологии (далее – ВРТ) – методы лечения бесплодия (искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона), при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма», – говорится в приказе.

Документ также предусматривает использование донорских и криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатное материнство.

Изменения касаются не только экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но и других репродуктивных технологий.

Что это значит для пациентов

Дневной стационар отличается от обычной госпитализации тем, что пациент получает необходимую медицинскую помощь в течение дня, но не остаётся в больнице на ночь.

Для пациентов, проходящих лечение бесплодия, такой формат позволяет получать медицинскую помощь без круглосуточного пребывания в клинике, если этого не требует их состояние.

При этом включение репродуктивных технологий в стандарт не означает, что все этапы ЭКО теперь будут проходить исключительно в дневных стационарах. Условия лечения определяются с учётом медицинских показаний и необходимых процедур.

Как получить направление на лечение

В обновлённом стандарте прописан порядок подготовки пациента к госпитализации в стационарозамещающих условиях.

Перед направлением на лечение необходимо пройти обследования и получить консультации профильных специалистов. Перечень исследований определяется в зависимости от диагноза и соответствующего клинического протокола.

После этого медицинская организация оформляет выписку из амбулаторной карты пациента и выдаёт направление на госпитализацию.

«Ответственный специалист направляющей организации здравоохранения выдает направление на госпитализацию (…) с последующей регистрацией пациента в единой системе электронной регистрации, учета, обработки и хранения направлений пациентов на госпитализацию в стационарозамещающих условиях в рамках ГОБМП и системе ОСМС», – говорится в документе.

При регистрации указываются предварительная дата госпитализации и основной диагноз. Если пациенту предстоит операция, в систему также вносят соответствующий код медицинского вмешательства.

Однако дата, указанная при выдаче направления, не является окончательной.

«Окончательную дату госпитализации, определяет принимающая организация здравоохранения с учетом очередности», – указано в приказе.

Иными словами, конкретный день начала лечения определяет медицинская организация, которая будет принимать пациента.

Станет ли ЭКО бесплатным для всех?

Само по себе изменение стандарта не означает, что теперь любой желающий сможет бесплатно пройти процедуру ЭКО.

В Казахстане медицинская помощь в стационарозамещающих условиях может предоставляться в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Однако порядок финансирования репродуктивных процедур, медицинские показания и условия получения ЭКО за счёт государства регулируются отдельно.

В приведённых положениях нового приказа не предусмотрено увеличение количества квот на ЭКО или изменение критериев отбора пациентов.

С полным текстом обновлённого стандарта можно ознакомиться в правовой информационной системе «Параграф».