В Костанайской области продолжается реализация инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым программы "Таза Қазақстан", направленной на повышение экологической осведомлённости и улучшение состояния окружающей среды, передает BAQ.KZ.

С начала апреля 2024 года в регионе проходят масштабные и креативные мероприятия — от просветительских акций и семинаров до экологических квестов. К инициативе активно подключаются предприятия, общественные организации, представители бизнес-сообщества, молодежь, спортсмены и этнокультурные объединения.

11 августа 2025 года на территории Алексеевского археологического комплекса в Рудном прошёл экологический квест с участием членов "Молодёжного трудового отряда". Участники очистили территорию, отсортировали и вывезли мусор, а также приняли участие в экологическом походе и беседе о важности сохранения природы и исторического наследия. Самые активные получили благодарственные письма и памятные подарки.

С 10 по 12 августа в Familypark Костанайского района прошёл трёхдневный экологический палаточный лагерь для подростков 12–16 лет. Организованный ОФ "Жанашыр бол" при поддержке акимата, лагерь включал мастер-классы, экскурсии, творческие конкурсы и спортивные соревнования. Подростки изучали туризм, ориентирование, пчеловодство, экопроектирование и даже пробовали себя в роли блогеров и фотографов.

Завершится лагерь церемонией награждения участников памятными дипломами и грамотами.