Эко-отели и глэмпинги построят в Имантау-Шалкарской курортной зоне до 2027 года

Ежегодно регион посещают свыше 165 тысяч туристов, основная часть которых выбирает Имантау-Шалкарскую курортную зону.

По поручению Главы государства ведется системная работа по развитию туристической инфраструктуры и повышению качества сервиса. За последние два года в курортной зоне отремонтировано 20,6 км автомобильных дорог, проложено 5,2 км волоконно-оптических линий связи с подключением туристических объектов к высокоскоростному интернету. Кроме того, в ближайшее время планируется ремонт еще четырех дорог общей протяженностью 13 км. Для обеспечения безопасности отдыхающих установлены два спасательных поста и создано подразделение туристической полиции.

Сегодня в регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. В Имантау-Шалкарской курортной зоне ведется реализация 15 проектов общей стоимостью 3,3 млрд тенге. Здесь строятся современные круглогодичные эко-отели и глэмпинги, ввод которых запланирован на 2026–2027 годы.

На озере Пестром открылся экопарк «Кызылжар» с триатлон-зоной, спортивными и детскими площадками, благоустроенным пляжем и прогулочными дорожками. В перспективе он станет одной из визитных карточек Петропавловска. Параллельно в областном центре стартовала реализация масштабного проекта по строительству гостиницы Rixos с объемом инвестиций 20 млрд тенге. Еще один крупный проект - PANA UNIQUE QYZYLJAR стоимостью 10 млрд тенге — предусматривает реставрацию исторического здания мельницы купца Полякова с последующим открытием гостиничного комплекса, ресторана и кофейни. Кроме того, продолжается строительство и модернизация баз отдыха «Nomad», «Волна» и «Грин Парк».

Реализация этих проектов позволит увеличить туристический поток в Северо-Казахстанскую область до 280 тысяч человек в год, создать новые рабочие места, расширить налоговую базу и укрепить позиции региона как одного из привлекательных туристических направлений страны.