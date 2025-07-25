Экоапгрейд Алматы: "Таза Қазақстан" выходит на новый уровень
Алматы масштабно подключает студентов к "Таза Қазақстан".
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В Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды прошло расширенное совещание по реализации общереспубликанской экологической кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Главной темой встречи стали текущие результаты, взаимодействие ведомств и вовлечение горожан, особенно молодёжи, в экологические инициативы.
Дархан Сатыбалды отметил, что именно молодое поколение формирует устойчивую культуру чистоты и заботы о городской среде. "Молодёжь — это не просто участники, это драйверы перемен", — подчеркнул он.
Для вовлечения молодых алматинцев в город задействованы трудовые отряды, волонтёрские движения, проекты "Жасыл ел" и "Экорейнджеры", студенческие сообщества и комьюнити-центры. С начала кампании в этих инициативах приняли участие более 15 тысяч человек. Только в рамках "Жасыл ел" более 2 тысяч молодых людей вышли на экологические субботники и участвовали в просветительских акциях. За это время было обследовано 144 тысячи деревьев и выявлено 35 несанкционированных свалок.
Комьюнити-центры уже стали настоящими мини-экохабами, где молодёжь учится экологическому мышлению и культуре ответственного потребления.
С начала "Таза Қазақстан" в Алматы провели свыше 170 мероприятий, в которых приняли участие более 35 тысяч горожан. Экологические субботники, рейды и акции продолжают набирать популярность.
Активно используются и цифровые инструменты. Через платформу TazaQazBot только в июле поступило более 300 обращений от жителей. Большинство из них уже отработано: ведётся уборка территорий, вывоз мусора, обрезка и восстановление деревьев, наладка автополива и мониторинг зелёных зон.
По итогам совещания аким Алматы поручил усилить участие молодёжи в экоинициативах, поддерживать креативные форматы, расширить использование TazaQazBot и наладить постоянный мониторинг санитарного состояния городских территорий.
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