За первое полугодие 2025 года Государственная экологическая инспекция провела 511 проверок и выявила 1551 нарушение. По результатам проверок выданы 844 предписания, а административные штрафы составили рекордные 17,1 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Для усиления контроля и предотвращения экологических правонарушений инспекция продолжает оснащать лаборатории современным оборудованием: приобретено 356 приборов и 3 передвижные лаборатории, а в Улытау, Абае и Алматинской областях планируется создание новых лабораторий.

Особое внимание уделяется установке автоматизированных систем мониторинга эмиссий на промышленных объектах. Из 91 предприятия систему уже внедрили на 77, из них 67 подключены к национальной базе данных.

В рамках программы "Таза Қазақстан" жители страны приняли участие в массовых акциях по уборке и озеленению: собрано более 506 тысяч тонн отходов, очищено свыше 859,6 тысяч гектаров территории, высажено около 2,4 миллиона деревьев.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Ерболат Кожиков подчеркнул, что системная и скоординированная работа всех департаментов необходима для эффективного внедрения экологической политики и обеспечения строгой ответственности за нарушения.