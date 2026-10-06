Экологи и полиция проверили выхлопы больше тысячи машин: у 86 нашли превышение

Примерно каждая двенадцатая машина, которую в этом году проверили экологи, выбрасывала в воздух больше вредных веществ, чем разрешено. Такие итоги рейдов «Чистый воздух» подвели в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Рейды шли в регионах страны весь 2026 год. Сотрудники территориальных департаментов экологии вместе с полицией останавливали машины и специальными приборами замеряли, сколько загрязняющих веществ содержится в выхлопных газах и укладывается ли это в нормы.

Всего проверили 1068 автомобилей. У 86 из них выбросы оказались выше нормы, 63 владельца получили административные штрафы.

Цель рейдов найти машины, которые сильнее всего загрязняют воздух, предупредить экологические нарушения и сделать воздух в городах чище.