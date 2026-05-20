Экологи назвали возможную причину пожелтения деревьев в Усть-Каменогорске

Для выяснения причин изменения цвета листвы привлечены специалисты научного центра.

В Усть-Каменогорске специалисты изучают причины массового пожелтения листвы на деревьях, зафиксированного в середине мая. В департаменте экологии Восточно-Казахстанской области не исключают, что явление может быть связано с выбросами газов.

Как сообщает YK-News, похожая ситуация уже наблюдалась в городе в мае 2021 года. Тогда проверка установила локальную разгерметизацию оборудования на предприятии Kazzinc, из-за чего произошёл выброс газов.

В настоящее время для выяснения причин изменения цвета листвы привлечены специалисты научного центра. Комиссионное обследование планируется провести 28 мая.

По итогам проверки экологи намерены установить, связано ли состояние деревьев с промышленными выбросами или другими факторами окружающей среды.

