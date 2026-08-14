Экологи отменили предписание ТШО после проверки на Тенгизе: что выяснило Минэкологии

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана раскрыло подробности внеплановой проверки ТОО «Тенгизшевройл», о результатах которой ранее написал Bloomberg. Как выяснилось, первоначально экологи вменили компании накопление на серных картах отхода «загрязненная сера» без экологического разрешения. Однако впоследствии предписание было отменено из-за недостаточной фактической и правовой обоснованности выводов проверки, передает корреспондент BAQ.KZ.

6 августа Bloomberg сообщил, что на месторождении Тенгиз в ходе внеплановой проверки было выявлено накопление отходов без экологического разрешения, предусматривающего соответствующие лимиты. Издание со ссылкой на Министерство экологии также отмечало, что результаты проверки были обжалованы в досудебном порядке.

В ответ на запрос BAQ.KZ Министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что проверка проводилась в июне 2026 года Департаментом экологии по Атырауской области на основании обращения гражданина Е. Абирова.

«В июне 2026 года Департаментом экологии по Атырауской области (далее – Департамент) на основании обращения гр. Е. Абирова проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Тенгизшевройл» (далее – Товарищество). По результатам проверки Департаментом 30 июня 2026 года вынесено Предписание, согласно которому Товариществу вменялось накопление на серных картах отхода, квалифицированного Департаментом в качестве отхода «загрязненная сера» с кодом 05 07 02, без экологического разрешения. Товарищество обжаловало результаты проверки в досудебном порядке», – рассказали в ведомстве.

Однако после рассмотрения жалобы Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии отменил предписание. В ведомстве пояснили, что выводы территориального департамента не были в достаточной степени подтверждены материалами проверки.

«По итогам рассмотрения жалобы Комитет экологического регулирования и контроля Министерства удовлетворил ее и отменил указанное Предписание в связи с недостаточной фактической и правовой обоснованностью выводов Департамента. В частности, материалами проверки не были в достаточной степени подтверждены период образования указанного отхода и его фактический объём. Не установлено, что данный отход был образован либо размещен на серных картах именно в проверяемом периоде, равно как и не подтверждено осуществление накопления указанного отхода в этот период», – добавили в Минэкологии.

Откуда взялись 315 тысяч тонн

Отдельно Министерство экологии разъяснило происхождение фигурировавшего в материалах проверки объема отходов. Как оказалось, речь шла не о количестве, установленном по итогам фактических замеров или инвентаризации.

В ведомстве также уточнили, что серные карты являются исторически сформированными объектами, а последняя товарная сера была удалена с них еще в 2015 году.

«Серные карты являются исторически сформированными объектами, последняя товарная сера была удалена с них в 2015 году. Приведенный в материалах проверки объем в размере 315 тыс. тонн являлся расчетным показателем, основанным на данных неутвержденной проектной документации, и не был подтвержден результатами фактических измерений, инвентаризации либо иных мероприятий, позволяющих достоверно определить массу указанного отхода», – пояснили в Минэкологии.

При этом в Минэкологии подчеркнули, что отмена предписания не означает прекращения экологического контроля за состоянием серных карт.

«При этом отмена Предписания не является основанием для прекращения дальнейшего экологического регулирования состояния серных карт и не освобождает Товарищество от соблюдения требований экологического законодательства и разрешительной документации в части надлежащего обращения с материалами, находящимися на указанных объектах», – сообщили в ведомстве.

Что говорят о будущем Тенгиза после 2033 года

Bloomberg в своей публикации также связал ситуацию вокруг Тенгиза с переговорами о дальнейшей реализации проекта после 2033 года.

BAQ.KZ направил соответствующий запрос в Министерство энергетики, однако в ведомстве сообщили, что детали переговорного процесса и условия дальнейшей реализации проекта не подлежат публичному комментированию.

«Информация, касающаяся переговорного процесса между Республикой Казахстан участниками ТШО, а также условий дальнейшей реализации проекта, условий работы после 2033 года, возможных сроков дальнейшей разработки месторождения Тенгиз, а также объемов инвестиций и инвестиционных обязательств участников проекта, относится к предмету соответствующих договорных и переговорных отношений и не подлежит публичному комментированию», – рассказали в Минэнергетики.

Таким образом, нарушение, о котором первоначально сообщалось по итогам июньской проверки, на сегодняшний день не подтверждено вступившим в силу предписанием: Комитет экологического регулирования и контроля отменил его из-за недостаточной доказательной базы. Вместе с тем экологическое регулирование состояния серных карт на Тенгизе продолжается.