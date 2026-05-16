Экологи проверили воздух после появления чёрного дыма над МАЭК в Актау

Специалисты департамента экологии Мангистауской области провели замеры атмосферного воздуха на территории ТОО «МАЭК» после появления густого чёрного дыма в небе над Актау, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в ведомстве, 15 мая в 19:40 на теплоэлектростанции проходил технологический процесс перевода энергетического оборудования с мазута на газ после поверки расходомерного узла.

По итогам проверки превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было. В департаменте подчеркнули, что у ТОО «МАЭК» имеется разрешение на воздействие на окружающую среду, а сам технологический процесс проводится в рамках установленных лимитов.

Напомним, ранее жители Актау публиковали в социальных сетях кадры густого чёрного дыма, появившегося в районе энергокомбината.