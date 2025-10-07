Более полумиллиона жителей Караганды дышат воздухом, загрязненным взвешенными частицами, сероводородом и другими химическими соединениями. Только в 2024 году в городе зафиксировано более 46 тысяч случаев превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ, что на 14 тысяч больше, чем в крупнейшем мегаполисе Казахстана – Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

На сегодняшний Караганда является пятым по численности населения городом (более 500 000 чел.) и одним из ведущих индустриальных регионов республики, где находится территориально- производственный комплекс с развитой тяжелой промышленностью.

Основными источниками загрязнения атмосферы в Караганде являются объекты теплоэнергетики, предприятия, разрабатывающие угольные шахты, и частный сектор. В Караганде около 25 тыс. домов отапливаются печами с твердым топливом. За отопительный сезон в среднем сжигается 290 тыс. тонн угля.

Мониторинг атмосферного воздуха в г. Караганда ведется на 7 стационарных постах:

- на 4 постах осуществляется ручной отбор проб воздуха четыре раза в сутки по 8 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) диоксид азота; 4) оксид углерода; 5) фенол; 6) формальдегид; 7) оксид азота; 8) мышьяк.

- на 3 автоматических станциях мониторинга атмосферного воздуха каждые 20 минут регистрируются данные по 9 показателям: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) сероводород; 8) аммиак; 9) мощность эквивалентной дозы гамма излучения (гамма-фон).

При определении качества воздуха используются два индекса:

- Индекс загрязнения атмосферы (далее – ИЗА) – это показатель, который учитывает концентрации нескольких ключевых загрязнителей и их воздействие на здоровье человека. Он использует среднесуточные или среднегодовые концентрации для определения уровня хронического загрязнения;

- Стандартный индекс (далее – СИ) – это показатель наибольшей измеренной разовой концентрации загрязняющего вещества, деленной на его предельно допустимую концентрацию. Он помогает выявить самое загрязняющее вещество на конкретном посту или в городе и используется для оценки краткосрочного загрязнения воздуха.

По данным РГП "Казгидромет", в Караганде за период 2015-2022 гг. индекс загрязнения атмосферы оценивался как "высокий", в 2023 году – как "очень высокий". В 2024 году уровень загрязнения воздуха оценивался по СИ как "очень высокий".

В 2023 году кратность превышения нормы варьировалась до 22,6 ПДК по взвешенным частицам РМ2,5 и до 12,1 по РМ10, а в 2024 году – до 26,6 ПДК по взвешенным частицам РМ2,5 и до 14,2 по РМ10. Такие высокие концентрации достигаются в условиях большого числа источников автономного отопления и объектов промышленности, работающих на угле.

В 2024 году на постах мониторинга было зафиксировано 46 256 случаев превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ, большая доля приходится на взвешенные частицы (РМ-2,5, РМ-10) и сероводород.

Кроме этих загрязняющих веществ в воздухе Караганды присутствуют в повышенных концентрациях оксид углерода, диоксид азота, фенол и озон.