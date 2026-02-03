Экологи выявили нарушения у угольных компаний Павлодарской области
В Павлодарской области внеплановые экологические проверки прошли на двух крупных угольных предприятиях — АО "Майкубен-Вест" и ТОО "Богатырь Комир".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области внеплановые экологические проверки прошли на двух крупных угольных предприятиях — АО "Майкубен-Вест" и ТОО "Богатырь Комир", сообщает BAQ.kz со ссылкой на департамент экологии по Павлодарской области.
В ходе рейдов специалисты зафиксировали нарушения требований экологического законодательства. Внеплановые проверки экологов прошли сразу на двух крупных угледобывающих предприятиях Павлодарской области.
Как сообщили в департаменте экологии по Павлодарской области, нарушения выявили в АО "Майкубен-Вест". На территории предприятия зафиксированы очаги эндогенных возгораний на северном борту разреза, внутреннем отвале вскрышных пород и угольном складе.
В ведомстве отметили, что при наличии утвержденного проекта и предусмотренных природоохранных мероприятий требования экологического законодательства и условия разрешения на эмиссии в окружающую среду выполнены не в полном объеме. Самонагревание углесодержащих пород сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что противоречит нормам Экологического кодекса.
Нарушения выявили и на ТОО "Богатырь Комир". При осмотре отвала вскрышных пород "Прибортовой" экологи зафиксировали очаг окислительно-восстановительного процесса при наличии установленных нормативов эмиссии в экологическом разрешении предприятия.
"Операторы, получившие экологическое разрешение, обязаны строго соблюдать его условия и несут ответственность за их несоблюдение", — подчеркнули в департаменте экологии по Павлодарской области.
По итогам проверок обе компании привлекли к административной ответственности. Также предприятиям выдали предписания о разработке и реализации плана мероприятий по локализации и ликвидации очагов самонагревания. Для исполнения требований установлены конкретные сроки.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Участковый Петропавловска Мурат Арыков укрепляет доверие и порядок в своем городе
- Алматы показали в популярном испанском телешоу Telemadrid
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring