В Усть-Каменогорске продолжается совместная работа промышленных предприятий и экологических служб по контролю состояния атмосферного воздуха в условиях неблагоприятных метеоусловий, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамент экологии ВКО.

Согласно Меморандуму о взаимодействии с крупными предприятиями города, включая ТОО "Казцинк", АО "УК ТЭЦ" и другие, осуществляется оперативный обмен информацией и принятие превентивных мер при рисках загрязнения окружающей среды.

Специалисты Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области совместно с промышленными лабораториями провели замеры воздуха в санитарно-защитных зонах на улице Рабочей, улице Бажова и у железнодорожного переезда УКМП ТОО "Казцинк". По результатам испытаний за 21–22 октября превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) на улицах Рабочая и железнодорожный переезд не зафиксировано, однако на улице Бажова сероводород превысил норму в три раза.

В условиях непрерывных дней НМУ, когда в городе наблюдается плотный туман, снижается видимость и ухудшаются условия рассеивания загрязняющих веществ. Это может привести к локальному повышению концентрации выбросов от автотранспорта, печного отопления и промышленных объектов. Замеры на основных стационарных источниках предприятий показали, что превышений нормативов выбросов не выявлено.

Мониторинг атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске будет продолжен в плановом порядке. В связи с выявленным превышением ПДК сероводорода подготовлено рекомендательное письмо в Акимат города для установления причин и принятия мер инспекторского реагирования.