Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание, посвященное реализации экологической акции "Таза Қазақстан" на III квартал 2025 года, передает BAQ.KZ. В ходе встречи обсуждался ход выполнения запланированных мероприятий и ключевые задачи по улучшению экологической обстановки в городе.

Руководитель управления экологии и окружающей среды Мирас Гайсин рассказал, что в рамках акции запланировано 34 мероприятия, включая санитарную очистку, благоустройство, озеленение, контроль уличной торговли и экологическое просвещение. В Алматы активно проходят субботники, устанавливаются новые урны, моются опоры освещения и высаживаются деревья. С начала года через официальный бот @TazaQazBot поступило свыше 4100 обращений от жителей города.

Акимы районов представили отчеты о проделанной работе. В Ауэзовском районе еженедельно проходят субботники, высажено более 1500 деревьев, благоустроено свыше 10 тысяч кубометров газонов. В Жетысуском районе расчищены русла рек, ликвидированы свалки и установлены камеры видеонаблюдения. В Турксибском районе проведено 51 субботник, вывезено 4,6 тысячи тонн мусора, обустроено 66 зеленых зон и продолжается благоустройство вдоль ключевых улиц.

Аким города подчеркнул важность доведения начатых работ до конца. "В городе много раскопанных участков, особенно в зеленых зонах. Акимы районов, держите это под личным контролем", - отметил Дархан Сатыбалды. Также он обратил внимание на необходимость повышения ответственности в государственных учреждениях - школах, детских садах и особенно больницах, где наблюдается неудовлетворительное состояние территорий.

Руководитель управления общественного развития Айдар Есенбеков рассказал о мерах по формированию экологической культуры среди горожан, включая уроки чистоты в школах и вовлечение этнокультурных объединений.

Глава города также призвал к усилению взаимодействия между районами и профильными службами. Он отметил, что незавершённые работы и задержки, например, с автополивом, вызывают недовольство жителей и удорожание проектов. "Если подрядчик не справляется - расторгайте договор. Главное в работе районов - чистота, озеленение, освещение", - подчеркнул Дархан Сатыбалды.

По итогам совещания были даны конкретные поручения: управлению экологии утвердить и контролировать план действий, управлению общественного развития активизировать экологическое просвещение, акиматам районов - регулярно проводить субботники и усиливать уход за зелёными насаждениями. Аким города акцентировал, что идеология чистоты должна стать неотъемлемой частью жизни каждого жителя Алматы и ежедневной практикой городского управления.