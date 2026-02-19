Экологические инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и вопросы обмеления Каспийского моря обсудили в Университете АДА в Баку, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие представители научного сообщества, профильных государственных органов, дипломатических миссий и международных организаций. Основной темой дискуссии стали причины обмеления Каспийского моря, его последствия для прикаспийских государств и возможные совместные меры реагирования.

Выступая на мероприятии, Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель отметил, что экологическая повестка является одним из приоритетов политики Главы государства. Он напомнил, что 15 марта 2026 года в Казахстане состоится референдум по принятию новой Конституции, в которой впервые закреплены обязанности граждан по сохранению природы и бережному отношению к природным ресурсам, а также ответственность государства за обеспечение благоприятной окружающей среды.

Посол также проинформировал участников о предстоящем Региональном экологическом саммите в Астане и рассказал об инициативе Президента Казахстана по созданию водной организации в рамках системы ООН, направленной на укрепление международного сотрудничества в сфере водной безопасности.

Исполнительный директор Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества Айсель Ягубова остановилась на причинах и последствиях обмеления Каспийского моря для прибрежных государств, и подчеркнула необходимость привлечения внимания международного сообщества к данной проблеме.

Посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Сулейменова заявила, что происходящие процессы нельзя объяснять исключительно природной цикличностью, указав на существенное влияние глобального изменения климата. Она также рассказала о реализуемых в Казахстане природоохранных инициативах.

Директор департамента климатической дипломатии МИД Азербайджана Эльчин Аллахвердиев призвал прикаспийские страны активизировать совместную работу, подчеркнув, что обмеление Каспия влечёт за собой не только экологические, но и экономические риски.

Руководитель Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря Серик Ахметов представил анализ экологического состояния Каспийского моря за последние десятилетия и предложил ряд решений, включая внедрение водосберегающих технологий и развитие систем мониторинга.

По итогам круглого стола участники отметили важность координации усилий Казахстана и Азербайджана в вопросах охраны окружающей среды и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.