Экологические налоги в Казахстане превысили 4 трлн тенге

Объем экологических налогов в Казахстане по итогам 2025 года достиг 4,2 трлн тенге, увеличившись за год на 12,2%. С 2016 года показатель вырос в 3,7 раза — с 1,1 трлн до 4,2 трлн тенге. При этом экологические налоги включают не только платежи непосредственно за загрязнение окружающей среды. В эту группу также входят налоги на энергоносители, использование природных ресурсов и транспорт.

Основная часть поступлений приходится на промышленность. В 2025 году горнодобывающая промышленность и разработка карьеров обеспечили 2,9 трлн тенге экологических налогов — на 5% больше, чем годом ранее. Обрабатывающая промышленность заплатила 985,2 млрд тенге, увеличив показатель сразу на 34,6%. Вместе эти две отрасли сформировали 91,6% всех экологических налогов в стране.

Крупнейшей категорией остаются налоги на энергоносители — 2,7 трлн тенге, или 64,1% всех экологических налогов. За год они выросли на 6,8%. На втором месте — налоги за использование ресурсов. Они увеличились на 24,4%, до 1,2 трлн тенге. Их доля в общей структуре выросла с 26% до 28,9%. Непосредственно налоги на загрязнение окружающей среды составили 148,3 млрд тенге. За год они выросли на 28,2%, однако их доля в общем объеме экологических налогов составила лишь 3,5%.

В эту категорию входят платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в водные объекты, а также хранение и захоронение отходов. Внутри этой категории крупнейшие суммы пришлись на обрабатывающую промышленность — 57 млрд тенге и горнодобывающую отрасль — 55,8 млрд. Вместе они обеспечили 76,1% всех налогов непосредственно на загрязнение. Еще 17,3 млрд тенге пришлось на производство и снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой.

Таким образом, рост экологических налогов не означает автоматически ухудшение экологической ситуации. Их структура в Казахстане во многом отражает сырьевую и энергетическую специфику экономики страны.