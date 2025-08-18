Прокурор Туркестанской области Мурат Тлеубердиев, первый заместитель прокурора Саян Келдибеков и начальник областного департамента полиции Мурат Кабденов выехали в Шардаринский район из-за резкого ухудшения экологической ситуации, передает BAQ.KZ.

На месте они проверили обстановку и провели личный приём граждан. Каждое обращение было тщательно рассмотрено, по части вопросов даны разъяснения, а отдельные заявления взяты на дополнительный контроль для принятия необходимых мер.

"Наша задача — не просто выслушать граждан, а реально помочь в решении их проблем. Только через открытый диалог можно установить доверие и обеспечить верховенство закона", — подчеркнул прокурор области.

По итогам выезда руководителям профильных подразделений даны конкретные поручения с установленными сроками выполнения, а также организован контроль за рассмотрением каждого обращения.

Ведомства продолжают следить за экологической ситуацией и предпринимать меры по защите населения и окружающей среды в районе.