Экологический кризис в Шардаре: прокурор выехал на проверку
Ситуация на Шардаринском водохранилище под контролем.
Прокурор Туркестанской области Мурат Тлеубердиев, первый заместитель прокурора Саян Келдибеков и начальник областного департамента полиции Мурат Кабденов выехали в Шардаринский район из-за резкого ухудшения экологической ситуации, передает BAQ.KZ.
На месте они проверили обстановку и провели личный приём граждан. Каждое обращение было тщательно рассмотрено, по части вопросов даны разъяснения, а отдельные заявления взяты на дополнительный контроль для принятия необходимых мер.
"Наша задача — не просто выслушать граждан, а реально помочь в решении их проблем. Только через открытый диалог можно установить доверие и обеспечить верховенство закона", — подчеркнул прокурор области.
По итогам выезда руководителям профильных подразделений даны конкретные поручения с установленными сроками выполнения, а также организован контроль за рассмотрением каждого обращения.
Ведомства продолжают следить за экологической ситуацией и предпринимать меры по защите населения и окружающей среды в районе.
