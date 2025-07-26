Прокуратура Атырауской области выявила серьёзные нарушения экологического законодательства в деятельности компании North Caspian Operating Company N.V. (НКОК), передает BAQ.KZ. В ходе проверки установлено, что предприятие производило сверхнормативное сжигание сырого газа на факелах без соответствующего экологического разрешения.

По акту прокуратуры недропользователь привлечен к административной ответственности по ст.356 КоАП (Нарушение правил проведения операций по недропользованию), в бюджет полностью взыскан экологический ущерб на сумму 3,6 млрд тенге, — сообщили в прокуратуре Атырауской области.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос охраны окружающей среды находится на особом контроле. Ответственным должностным лицам рекомендовано не допускать загрязнения окружающей среды и обеспечить неукоснительное соблюдение экологических норм.