Экологический штраф: недропользователь заплатит 3,6 млрд тенге в Атырауской области
Предприятие незаконно сжигало сырой газ.
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Прокуратура Атырауской области выявила серьёзные нарушения экологического законодательства в деятельности компании North Caspian Operating Company N.V. (НКОК), передает BAQ.KZ. В ходе проверки установлено, что предприятие производило сверхнормативное сжигание сырого газа на факелах без соответствующего экологического разрешения.
По акту прокуратуры недропользователь привлечен к административной ответственности по ст.356 КоАП (Нарушение правил проведения операций по недропользованию), в бюджет полностью взыскан экологический ущерб на сумму 3,6 млрд тенге, — сообщили в прокуратуре Атырауской области.
В ведомстве подчеркнули, что вопрос охраны окружающей среды находится на особом контроле. Ответственным должностным лицам рекомендовано не допускать загрязнения окружающей среды и обеспечить неукоснительное соблюдение экологических норм.
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