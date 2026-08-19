Экология, энергетика и развитие регионов: партия «Байтақ» продолжила предвыборные встречи

Представители Казахстанской партии зелёных «Байтақ» продолжают встречи с жителями и трудовыми коллективами в рамках предвыборной кампании. Основными темами стали экология, развитие энергетики, здоровье населения, образование и экологическая безопасность регионов.

В Астане городской филиал партии совместно с кандидатом в депутаты Курултая Баубеком Нариманом провёл встречу с коллективом РГП «Жасыл Аймақ». Участники обсудили озеленение столицы, сохранение и увеличение зелёного фонда, рациональное использование природных ресурсов и повышение экологической культуры населения.

В Алматы представители партии встретились с коллективом «Алатау Жарық Компаниясы». На встрече обсуждались модернизация энергетической инфраструктуры, внедрение новых технологий и повышение энергоэффективности. Представители «Байтақ» отметили необходимость учитывать воздействие крупных энергетических и промышленных проектов на окружающую среду и здоровье населения.

Предвыборные встречи прошли и в других регионах. В области Улытау представители партии встретились с сотрудниками Жезказганского историко-археологического музея, общественниками и представителями Совета ветеранов. В центре обсуждения были сохранение природного и историко-культурного наследия, экологическая безопасность и рациональное использование ресурсов.

В Актюбинской области представители партии посетили Кандыагаш, где встретились с сотрудниками районной больницы. Стороны обсудили влияние экологических факторов на здоровье населения, профилактику заболеваний и создание безопасных условий для жизни.

В Павлодарской области внимание было уделено вопросам радиационной безопасности территорий, входящих в зону бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Жители подняли вопросы мониторинга состояния почвы, воды и продуктов питания, а также открытого информирования населения о радиационной обстановке.

Кроме того, в Алматинской области представители партии встретились с педагогами Карасайского района. В ходе диалога обсуждались экологическое воспитание молодёжи, развитие образовательной инфраструктуры и условия для педагогов и учащихся.

В партии сообщили, что встречи с населением и трудовыми коллективами продолжатся в рамках избирательной кампании.