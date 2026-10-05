Турецкое судно с зерном затонуло после удара дрона в Чёрном море

Турецкий сухогруз Royad Mammadov с зерном затонул в Чёрном море после атаки беспилотника. Погибли два члена экипажа, трое получили ранения, один моряк числится пропавшим без вести. Еще 11 человек удалось спасти.

Судно загорелось после взрывов примерно в 20 милях от побережья Румынии. Оно следовало из украинского порта Измаил в итальянскую Равенну. Румынские власти пока не назвали виновных в атаке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судно атаковали два российских беспилотника, и обвинил Россию в ударе по гражданскому судну.

Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в девяти морских милях от платформы Pescăruș.