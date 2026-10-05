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Турецкое судно с зерном затонуло после удара дрона в Чёрном море

5 Октября 2026, 21:14
АВТОР
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Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 5 Октября 2026, 21:14
5 Октября 2026, 21:14
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Фото: Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Турецкий сухогруз Royad Mammadov с зерном затонул в Чёрном море после атаки беспилотника. Погибли два члена экипажа, трое получили ранения, один моряк числится пропавшим без вести. Еще 11 человек удалось спасти.  

Судно загорелось после взрывов примерно в 20 милях от побережья Румынии. Оно следовало из украинского порта Измаил в итальянскую Равенну.  Румынские власти пока не назвали виновных в атаке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судно атаковали два российских беспилотника, и обвинил Россию в ударе по гражданскому судну.  

Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в девяти морских милях от платформы Pescăruș.

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