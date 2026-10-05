Казахстан – Фарерские острова: где и когда смотреть матч Лиги наций

Сборная Казахстана 6 октября проведет четвертый матч в новом сезоне Лиги наций. Соперником станет команда Фарерских островов. Игра пройдет в Астане и начнется в 19:00.

Матч состоится на стадионе «Астана Арена». В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Для сборной Казахстана эта игра особенно важна. После трех туров команда набрала всего одно очко и занимает последнее место в группе 3 дивизиона C. Фарерские острова имеют три очка и располагаются строчкой выше.

Первая встреча закончилась вничью

Казахстан и Фарерские острова уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Матч 26 сентября в Торсхавне завершился со счетом 1:1.

Фарерцы открыли счет на 14-й минуте – отличился Аки Самуэльсен. Казахстан ответил на 26-й минуте голом Темирлана Ерланова.

В предыдущем туре Казахстан дома проиграл Молдове со счетом 1:2. Фарерские острова, в свою очередь, сыграли вничью со Словакией – 1:1.