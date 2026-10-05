В Алматы полицейские выявили притон интимных услуг
5 Октября 2026, 22:43
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5 Октября 2026, 22:435 Октября 2026, 22:43
384Фото: ДП Алматы
Информация о квартире, где предположительно оказывались интимные услуги, поступила на пульт «102». На место направился патрульный экипаж «Буран-220». В арендованной квартире полицейские обнаружили четырех женщин в возрасте от 20 до 35 лет. По предварительным данным, каждая выполняла определенную роль: одна занималась администрированием, другая принимала заявки, еще две, предположительно, оказывали интимные услуги.
Все женщины прибыли в Алматы из разных регионов Казахстана. Их доставили в Управление полиции Алмалинского района. Сейчас полицейские устанавливают личности женщин, выясняют обстоятельства произошедшего и возможных организаторов деятельности. По результатам проверки будет принято решение.
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