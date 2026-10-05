В Алматы провалился асфальт: автобус оказался в ловушке

В социальных сетях распространилась фотография с места происшествия на улице Толе би в Алматы. На кадрах видно, как колесо пассажирского автобуса провалилось в образовавшуюся на автодороге яму, из-за чего транспорт не смог продолжить движение, передает BAQ.KZ.

На снимках автобус стоит на участке дороги, где произошло обрушение покрытия. Сообщается, что инцидент произошел после сильного ливня.

Ситуацию прокомментировали в акимате Алмалинского района Алматы.

Как сообщили в акимате, в настоящее время на улице Толе би реализуется первый этап строительства линии легкорельсового транспорта (LRT). Заказчиком проекта выступает Управление городской мобильности.

В ходе строительных работ на отдельных участках дороги произошло проседание грунта и дорожного покрытия. На место были направлены ответственные специалисты и специальная техника.

В настоящее время проводятся работы по извлечению транспортного средства и устранению последствий происшествия, — сообщили в акимате.

Городские власти отмечают, что ситуация находится на контроле и все необходимые работы по устранению последствий проводятся.