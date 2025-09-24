В Казахстане определены 7 приоритетных направлений науки и технологий на 2026–2028 годы, и эти ориентиры уже находят отражение в развитии стартап-экосистемы. Сегодня в стране создано свыше 1000 стартапов, профинансировано более 20 проектов коммерциализации, а 90% госуслуг доступны онлайн. Параллельно Казахстан усиливает позиции в международных программах: в них задействованы 5 500 ученых, реализовано свыше 250 исследований. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как развиваются IT-инициативы и какие достижения отмечены в науке.

Приоритеты научно-технического развития

Министерство науки и высшего образования РК напоминает, что основой стратегии является Закон "О науке и технологической политике". В нём закреплены стимулирование исследований, интеграция науки, образования и бизнеса, а также развитие приоритетных направлений.

"На сегодня Высшей научно-технической комиссией одобрены семь приоритетов развития научной, научно-технической деятельности на 2026–2028 годы: экология, энергия и транспорт, цифровые и космические технологии, интеллектуальный потенциал страны, наука о жизни и здоровье, агропромышленный комплекс, национальная и биологическая безопасность", – сообщили в ведомстве на запрос BAQ.KZ.

Стартапы и инновационная экосистема

По данным министерства, поддержка стартапов осуществляется как через грантовые программы коммерциализации, так и через Astana Hub и Tech Garden.

"С 2016 года поддержано более 20 технологических стартапов в рамках грантовой программы. Всего в экосистеме появилось более 1000 стартапов, часть из которых уже вышла на международные рынки", – подчеркнули в МНВО.

Инвестиции бизнеса в науку

Для стимулирования частных инвестиций в НИОКР принят новый Закон "О науке и технологической политике" и внесены изменения в Налоговый кодекс.

"В рамках соглашений с недропользователями действует механизм „1% на НИОКР“. Компании добывающего сектора обязаны инвестировать часть доходов в местные научные разработки. Также увеличена доля частного софинансирования грантовых проектов – от 20% до 35%", – отметили в министерстве.

Роль технопарков

В 2023–2025 годах реализуются программы по созданию технопарков и инжиниринговых центров. Среди них – проекты при Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина, КазНИТУ им. Сатпаева и Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева.

"Уникальность таких площадок заключается в объединении полного цикла исследований, разработок и их внедрения в производство. Это касается и сельского хозяйства, и строительной отрасли, и горно-металлургического комплекса", – пояснили в МНВО.

Научные разработки и достижения

Казахстанские учёные уже демонстрируют практические результаты.

"Яркими примерами являются технология очистки селена до 99,95%, экспортный проект по модификации кабельной изоляции, а также производство отечественных медицинских имплантатов. По отдельным видам имплантатов завершены клинические испытания, и вузы готовятся к их коммерциализации", – сообщили в министерстве.

С июня 2024 года в стране проводятся научно-технологические сессии, направленные на выстраивание сотрудничества вузов и компаний.

"На сегодня проведено девять таких сессий. До конца года планируется ещё пять. Это помогает координировать запросы бизнеса и результаты исследований", – подчеркнули в МНВО.

Цифровизация и искусственный интеллект

Ключевым направлением остаётся проект "Цифровой Казахстан". 90% госуслуг доступны онлайн, активно внедряются большие данные и биометрия.

"Реализуются проекты коммерциализации с применением искусственного интеллекта. Один из них – система „Parqour“ для автоматизации парковочных пространств. Она снижает пробки и повышает безопасность", – сообщили в министерстве.

Международное сотрудничество

Казахстан участвует в более чем 70 соглашениях о научно-техническом взаимодействии и в крупных международных программах.

"Одним из ключевых направлений является участие в Horizon Europe. Также реализуются проекты в рамках SCO, ОИС, ЮНЕСКО, OECD и двусторонние программы с Германией, Францией, Китаем и Турцией. Через Международный научно-технический центр профинансировано более 250 проектов с участием 5500 казахстанских учёных", – отметили в ведомстве.

Министерство ставит цель к 2030 году увеличить число учёных, поднять качество исследований и создать наукограды – особые территории, где будет сосредоточен полный цикл генерации инноваций.