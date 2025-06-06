В Астане экология вышла на поле стадиона - буквально, передает BAQ.KZ. Во время перерыва товарищеского матча между сборными Казахстана и Андорры на "Астана-Арене" состоялся масштабный флешмоб, приуроченный ко Дню экологии и Всемирному дню охраны окружающей среды. Яркое событие стало частью всереспубликанской экоинициативы "Таза Қазақстан".

На глазах у тысяч болельщиков более 300 студентов, волонтёров и активистов устроили хореографическое представление прямо на поле. Молодые люди в брендированных футболках с символикой акции под музыкальное сопровождение композиции Димаша Құдайбергена "Tau Ishinde" выстроили живую надпись "Таза Қазақстан". Эта кульминация флешмоба вызвала бурные аплодисменты зрителей и стала эмоциональным напоминанием о важности бережного отношения к природе.

В этот же момент на трибунах раскинули гигантский флаг с надписью "Таза Қазақстан" размером 10 на 15 метров, а болельщики поддержали акцию, подняв флаги Республики Казахстан.

Идея флешмоба - напомнить, что забота об окружающей среде начинается с каждого: с сортировки мусора, экономии воды и уважения к труду тех, кто ежедневно делает нашу страну чище. Молодёжь показала, что экологическая культура может быть не только полезной, но и зрелищной.