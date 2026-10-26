КСК обязали выплатить 426 тысяч тенге за затопленную квартиру в Актау

В Актау суд обязал потребительский кооператив собственников квартир (ПКСК) возместить жительнице ущерб, причинённый затоплением квартиры во время продолжительных дождей. Общая сумма взыскания с учётом судебных расходов составила 502 260 тенге.

Согласно материалам дела, женщина, имя которой изменено, владеет квартирой на пятом этаже одного из домов 7-го микрорайона города. В июне-июле 2025 года во время затяжных дождей вода проникла в жильё через крышу.

После происшествия квартиру осмотрел оценщик ТОО «АктауЭкспертиза». В заключении от 22 июля 2025 года стоимость восстановительного ремонта определили в 426 тысяч тенге. При осмотре присутствовала председатель ПКСК.

Собственница направила кооперативу досудебную претензию, а затем обратилась в суд. Помимо возмещения материального ущерба, она потребовала 42 тысячи тенге за юридические услуги, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч тенге, а также возмещение других судебных расходов.

Представитель ПКСК иск не признал. В кооперативе заявили, что ремонт кровли проводился в январе 2025 года, а также указали на задолженность собственницы. Ответчик просил отказать в удовлетворении требований либо уменьшить размер ответственности.

Суд установил, что затопление произошло из-за ненадлежащего технического состояния кровли, которая относится к общему имуществу многоквартирного дома. Ответственность за её содержание возложена на управляющую организацию. Размер ущерба в 426 тысяч тенге ответчик не оспаривал.

В результате суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ПКСК 426 тысяч тенге материального ущерба и 76 260 тенге судебных расходов, включая затраты на госпошлину, оценку и услуги представителя.

В компенсации морального вреда женщине отказали. Суд указал, что спор касался имущественных прав, а доказательства нарушения личных неимущественных прав истицы представлены не были.