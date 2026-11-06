«Экономическая конституция»: как новый Гражданский кодекс изменит жизнь казахстанцев и условия для бизнеса

Покупка квартиры, оформление наследства, получение кредита, открытие бизнеса и даже обычный заказ товара через интернет – за всеми этими действиями стоят нормы Гражданского кодекса. Именно он определяет, как защищается собственность, какие обязательства возникают между сторонами, и кто несет ответственность при нарушении договора. Теперь Казахстан готовится к масштабному обновлению этого документа. По поручению главы государства новый Гражданский кодекс необходимо разработать и принять до конца 2027 года. Какие изменения могут почувствовать обычные граждане, что получит бизнес и почему специалисты называют кодекс «экономической конституцией» страны – разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Почему Казахстан решил обновить Гражданский кодекс

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Казахстана поставил задачу разработать новый Гражданский кодекс, который должен сформировать правовую основу экономики будущего.

Действующий документ принимался в совершенно иных экономических условиях. Общая часть Гражданского кодекса была утверждена 27 декабря 1994 года, а Особенная – 1 июля 1999 года. Таким образом, основные положения гражданского законодательства формировались более четверти века назад, когда Казахстан только выстраивал рыночную экономику, а многие современные цифровые технологии еще не существовали.

За прошедшее время существенно изменились способы ведения бизнеса, появились электронные торговые площадки, дистанционные финансовые услуги, цифровые договоры и новые формы имущественных отношений. Вместе с этим возникла необходимость совершенствования правовых механизмов защиты граждан и предпринимателей.

При этом речь не идет о полном отказе от действующих правовых институтов. Как следует из основных направлений предстоящей работы, разработчики намерены сохранить нормы, доказавшие свою эффективность, одновременно пересмотрев положения, требующие обновления.

Одним из важных ориентиров станет реализация положений новой Конституции, предусматривающих гарантии прав человека, равную защиту различных форм собственности и защиту прав граждан в цифровой среде.

В числе основных направлений реформы обозначены укрепление гарантий собственности, защита добросовестных приобретателей имущества, стабильность договорных обязательств и расширение свободы договора.

«Нельзя перечеркивать накопленный опыт»: почему юристы поддерживают обновление

Главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, доктор юридических наук, член Научно-консультативного совета при Конституционном Суде Николай Турецкий считает инициативу своевременной и необходимой.

По его словам, правовое регулирование должно соответствовать отношениям, которые складываются в современной экономике, но при этом обеспечивать преемственность законодательства.

«Считаю эту инициативу своевременной и необходимой. За последние десятилетия существенно изменились и экономика Казахстана, и повседневная жизнь людей. Мы покупаем товары через интернет, оплачиваем услуги с телефона, заключаем договоры дистанционно, пользуемся цифровыми платформами. Предприниматели создают новые продукты, работают с зарубежными партнерами, применяют искусственный интеллект. Все это требует понятных правовых правил. Действующий Гражданский кодекс сыграл большую роль в становлении независимого Казахстана. Он закрепил основы частной собственности, предпринимательства и договорных отношений, помог сформировать рыночную экономику. Поэтому было бы неправильно перечеркивать накопленный опыт», - отметил Николай Турецкий.

Эксперт обращает внимание на важную формулировку из Послания Президента, согласно которой новый кодекс должен обеспечить плавный переход к экономике будущего.

«Обратите внимание на слово «плавного». Правовое обновление должно обеспечивать преемственность. Люди и компании должны понимать, что произойдет с уже заключенными договорами, приобретенным имуществом, вложенными средствами. Новые правила должны укреплять уверенность в завтрашнем дне. Академик Майдан Сулейменов отмечал: «Гражданский кодекс нередко называют «второй конституцией» или «экономической конституцией». Это очень точная характеристика его значения. Именно этот документ определяет основы отношений, с которыми каждый человек сталкивается постоянно: покупка квартиры, аренда жилья, получение займа, открытие бизнеса, наследование имущества, возмещение причиненного вреда», – пояснил эксперт.

Фактически Гражданский кодекс регулирует значительную часть повседневных имущественных отношений. Его положения затрагивают не только крупные компании и инвесторов, но и обычные семьи, которые приобретают жилье, оплачивают услуги или заключают договоры.

Николай Турецкий приводит несколько распространенных примеров: подрядчик получил деньги за ремонт, но не выполнил работу; заказчик не рассчитывается с предпринимателем за поставленный товар; покупатель не может добиться возврата денег за приобретенную через приложение вещь.

«Когда правила ясны, предпринимателю проще открывать дело, инвестору - вкладывать средства, гражданину - принимать важные имущественные решения. Снижаются расходы на выяснение условий, согласование договоров и разрешение споров. Возникает больше возможностей для долгосрочных проектов и создания рабочих мест. При этом сам факт принятия нового документа еще не гарантирует результата. Его качество будет зависеть от того, насколько внимательно разработчики изучат реальные проблемы граждан, бизнеса и судебную практику», – подчеркнул Николай Турецкий.

Защита собственности: что может измениться для владельцев квартир, земли и бизнеса

Одно из центральных направлений предстоящей реформы – усиление защиты права собственности.

Этот вопрос имеет значение как для граждан, владеющих квартирами, автомобилями и земельными участками, так и для предпринимателей, приобретающих оборудование, недвижимость или доли в компаниях.

В рамках разработки нового кодекса предлагается укрепить гарантии собственников, повысить защиту добросовестных приобретателей и обеспечить большую надежность договорных отношений.

Отдельного внимания заслуживает положение покупателей, которые приобрели имущество законным путем, но впоследствии столкнулись с претензиями из-за нарушений, допущенных предыдущими владельцами.

По мнению Николая Турецкого, при совершенствовании законодательства необходимо учитывать интересы обеих сторон таких отношений.

«Право собственности дает человеку уверенность в том, что приобретенное законным путем имущество защищено. Это касается квартиры, земельного участка, автомобиля, сбережений, доли в компании. Для большинства семей имущество - результат многолетнего труда, поэтому надежность его защиты имеет особое значение. Особого внимания заслуживает положение добросовестного приобретателя - человека, который честно купил имущество, проверил доступные сведения и не знал о нарушениях, допущенных ранее другими лицами. Здесь требуется справедливое соотношение интересов первоначального собственника и покупателя. Последствия чужих неправомерных действий не должны автоматически перекладываться на того, кто действовал разумно и добросовестно», – пояснил он.

Не менее значимым вопросом остается исполнение договорных обязательств.

Например, для небольшого предприятия задержка оплаты выполненных работ может означать нехватку оборотных средств, сложности с выплатой заработной платы и расчетами с поставщиками.

Хотя ответственность за нарушение договоров уже предусмотрена действующим законодательством, при подготовке нового кодекса предлагается оценить, насколько эффективно соответствующие механизмы работают на практике.

«Не менее важна стабильность договоров. Подписывая договор, стороны рассчитывают на определенные условия: цену, срок, качество, порядок оплаты. На этой основе семья планирует свой бюджет, а предприятие - закупки, заработную плату и развитие производства. Если условия можно неожиданно изменить или обязательства безнаказанно не исполнить, доверие исчезает. Поэтому новый кодекс должен укрепить простое правило: принятые обязательства необходимо выполнять, а нарушение должно влечь понятные последствия», – рассказал эксперт.

Интернет-покупки, онлайн-подписки и искусственный интеллект: новые задачи законодательства

Отдельное направление предстоящего обновления связано с цифровой экономикой.

Сегодня для покупки товара, оформления подписки или получения финансовой услуги зачастую достаточно нескольких действий в мобильном приложении. Однако за внешней простотой цифровых операций могут стоять сложные договорные отношения.

В одной сделке одновременно могут участвовать продавец, электронная площадка, платежная организация и служба доставки. При возникновении спора покупателю не всегда понятно, кто именно отвечает за нарушение его прав.

Николай Турецкий считает, что развитие цифровых сервисов требует более ясного распределения ответственности между участниками таких отношений.

«Прежде всего, это касается повседневных покупок и услуг. Сегодня за одной покупкой через приложение могут стоять продавец, электронная площадка, служба доставки и платежная организация. Если товар не доставлен или оказался некачественным, покупателя иногда отправляют от одного участника к другому. Нужны ясные правила, позволяющие определить, кто и за что отвечает. Ответственность должна учитывать реальную роль каждого участника: кто продавал товар, принимал оплату, организовывал доставку, обещал возврат денег. Покупателю должно быть понятно, куда обращаться и как добиться восстановления своего права», – отметил юрист.

Эксперт отдельно выделяет автоматически продлеваемые подписки и регулярные списания средств. По его мнению, пользователь должен заранее понимать, на каких условиях оформляет услугу, когда произойдет очередное списание и каким образом можно отказаться от подписки.

Еще один вопрос, который предстоит учитывать при обновлении гражданского законодательства, – использование искусственного интеллекта.

По мере внедрения автоматизированных систем в торговлю, финансовые услуги и другие сферы возникает необходимость определить гражданско-правовые последствия их применения, в том числе ответственность за причиненный вред.

«Третье - правила использования искусственного интеллекта и автоматизированных систем. Для обычного гражданина главный вопрос звучит просто: кто отвечает, если из-за применения такой системы ему причинен вред? Ссылка на ошибку программы сама по себе не должна снимать ответственность. Необходимо устанавливать, кто использовал систему, какие обязанности имел, мог ли предупредить нарушение», – считает Николай Турецкий.

Таким образом, цифровизация ставит перед гражданским законодательством новые задачи. При этом конкретные механизмы регулирования электронной торговли, цифровых договоров и применения искусственного интеллекта еще предстоит определить в ходе разработки проекта кодекса.

Что ждет бизнес: свобода договора и предсказуемые правила

Для предпринимательского сообщества обновление Гражданского кодекса связано прежде всего с повышением стабильности правовой среды.

В числе предложенных направлений – расширение свободы договора, сокращение избыточного императивного регулирования частных отношений, устранение противоречий между нормами законодательства и укрепление гарантий исполнения обязательств.

Свобода договора предполагает возможность участников самостоятельно определять условия сотрудничества в пределах закона. Это особенно важно для компаний, которые создают совместные проекты, разрабатывают программное обеспечение, привлекают финансирование или работают с новыми цифровыми продуктами.

В то же время расширение договорной свободы должно сопровождаться соблюдением принципов добросовестности и защиты интересов сторон.

Николай Турецкий обращает внимание, что формальное согласие на условия договора не всегда означает равенство возможностей его участников.

«Для бизнеса серьезное значение имеет свобода договора. Предпринимателям необходимо пространство для новых форм сотрудничества: совместных проектов, разработки программ, использования цифровых сервисов, финансирования исследований. Законодательство должно позволять договариваться с учетом особенностей конкретной деятельности. Вместе с тем свобода договора предполагает ответственность и добросовестность. Если одна сторона обладает значительно большими возможностями и навязывает явно несправедливые условия, формального согласия второй стороны недостаточно для признания ситуации благополучной», – подчеркнул эксперт.

Предприниматели поддержали инициативу Президента

Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Кайрат Маишев также высказался в поддержку разработки нового Гражданского кодекса.

По его мнению, совершенствование гражданского законодательства может стать важным условием развития предпринимательства, привлечения инвестиций и формирования устойчивой деловой среды.

«Предпринимательское сообщество Костанайской области поддерживает инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке и принятию нового Гражданского кодекса Республики Казахстан. Как отметил Президент в Послании народу Казахстана, действующий Гражданский кодекс, принятый в 90-е годы, выполнил свою историческую миссию, заложив основы рыночной экономики. Однако за прошедшие десятилетия существенно изменились экономические отношения, появились новые формы предпринимательства, цифровые инструменты, электронные сделки и современные механизмы взаимодействия участников рынка», – отметил Кайрат Маишев.

Представитель предпринимательского сообщества особо выделяет необходимость устранения противоречий в законодательстве и исключения требований, которые создают дополнительные административные и правовые препятствия для бизнеса.

«Сегодня бизнесу необходима предсказуемая правовая среда. Предприниматель, принимая решение об инвестициях, создании производства, расширении предприятия или заключении долгосрочных договоров, должен быть уверен в защите своей собственности, исполнении договорных обязательств и равных условиях ведения бизнеса», – отметил Кайрат Маишев.

Важным условием качественной реформы он считает непосредственное участие самих предпринимателей в обсуждении будущего документа.

«Уверен, что обновленный Гражданский кодекс должен стать действенным инструментом развития предпринимательства, привлечения инвестиций и укрепления доверия между государством и бизнесом. При этом принципиально важно, чтобы работа над новым Кодексом велась в открытом диалоге с предпринимательским сообществом. Практический опыт бизнеса, профессиональных объединений, отраслевых ассоциаций и Палаты предпринимателей должен стать одним из основных ориентиров при подготовке новых норм», – подчеркнул Кайрат Маишев.

Предполагается, что разработка нового кодекса будет проходить при участии депутатского корпуса, научного сообщества, практикующих юристов, представителей бизнеса и экспертов.

Основой для подготовки документа должны стать комплексный анализ действующего законодательства, изучение судебной практики и реализация новых конституционных положений.

Когда казахстанцы почувствуют изменения

Согласно поручению Главы государства, новый Гражданский кодекс планируется принять до конца 2027 года. Однако конкретные положения будущего документа еще предстоит разработать и обсудить.

Поэтому пока преждевременно утверждать, что в Казахстане уже изменились правила приобретения недвижимости, заключения электронных договоров или распределения ответственности за действия искусственного интеллекта.

Вопрос заключается в том, какие из предложенных правовых механизмов будут закреплены в окончательной редакции и насколько эффективно они смогут применяться на практике.

Николай Турецкий считает, что результат реформы необходимо оценивать не только по содержанию самого кодекса, но и по тому, насколько доступной станет защита прав граждан и бизнеса.

«Но оценивать будущий кодекс следует по практическим результатам. Стало ли легче вернуть деньги за неоказанную услугу? Получил ли исполнитель своевременную оплату? Понятнее ли условия договора? Надежнее ли защищена собственность? Может ли предприниматель уверенно планировать развитие? Именно такие вопросы показывают значение реформы для общества», – заключил эксперт.

В конечном счете значение предстоящего обновления выходит далеко за рамки юридической сферы. От того, насколько понятными и устойчивыми будут правила имущественных и договорных отношений, зависит доверие граждан, возможности предпринимателей развивать свое дело и готовность инвесторов вкладывать средства в долгосрочные проекты.

Именно поэтому новый Гражданский кодекс рассматривается не просто как очередное обновление законодательства, а как один из ключевых инструментов формирования правовой основы экономики Казахстана на предстоящие десятилетия.