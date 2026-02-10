На расширенном заседании под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство представило оценку текущего состояния экономики и обозначило ключевые направления дальнейших реформ. В центре внимания оказались бюджетная политика, поддержка малого и среднего бизнеса, а также уровень доходов населения, передает BAQ.KZ.

С докладом выступил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, который подчеркнул, что решения в строительстве и социальной сфере были приняты с прицелом на устранение накопившихся структурных диспропорций, тормозивших экономический рост.

– Принятые решения в строительном секторе, а также в социальной сфере были направлены на устранение структурных диспропорций, которые сдерживали развитие экономики. Налоговая и бюджетная реформы, включая отказ от целевого использования средств Национального фонда, позволили сформировать трёхлетний бюджет страны. Это создаёт более устойчивую финансовую основу и повышает предсказуемость бюджетной политики, — заявил Премьер-министр.

По его словам, проведённые изменения позволят существенно сократить фискальные риски уже в среднесрочной перспективе. В частности, ожидается поэтапное снижение дефицита бюджета и перераспределение финансовой нагрузки между уровнями власти.

– К 2028 году дефицит бюджета будет снижен до 0,9% от валового внутреннего продукта. Одновременно мы планируем сократить зависимость местных бюджетов от республиканского: с 50% в 2025 году до 34% в 2028 году. Это повысит финансовую самостоятельность регионов и их ответственность за экономическое развитие, — отметил Олжас Бектенов.

Отдельно глава Правительства остановился на итогах экономического развития за 2025 год. Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, по его словам, удалось сохранить устойчивость экономики, в том числе в промышленных регионах страны.

– По итогам 2025 года мы смогли удержать экономику от резкого спада, включая промышленные регионы. Однако наличие устойчивости не означает отсутствие проблем. В экономике сохраняется ряд системных вопросов, требующих приоритетного решения в ближайшее время, — сказал Премьер-министр.

Одним из таких вопросов стала поддержка малого и среднего бизнеса. Как отметил Бектенов, при концентрации усилий государства на крупных инфраструктурных и промышленных проектах сектор МСБ оказался недостаточно вовлечён в экономическую повестку.

– На протяжении определённого периода основное внимание уделялось модернизации транспортной инфраструктуры и реализации крупных промышленных проектов. При этом вопросам поддержки малого и среднего бизнеса объективно уделялось меньше внимания. Между тем в этом секторе заняты около четырёх миллионов человек, что составляет почти половину экономически активного населения страны, — подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил, что в рамках поручений по обеспечению экономической стабильности реализуется специальная программа поддержки микро- и малого бизнеса, охватывающая финансовые, нефинансовые и инфраструктурные меры. Однако, по его словам, её возможностей недостаточно для полного раскрытия потенциала предпринимательства.

– Действующая программа систематизирует меры поддержки, однако она не позволяет в полной мере реализовать потенциал малого и среднего бизнеса. В этой связи правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные инструменты. Они должны быть более адресными и ориентированными на реальные потребности предпринимателей, — заявил Бектенов.

В числе новых инициатив он назвал программу технического обновления производственных предприятий, реализуемую через холдинг "Байтерек". Она направлена на повышение конкурентоспособности отечественных производителей.

– Тысячи производственных субъектов - от швейных цехов до предприятий металлообработки - сегодня теряют конкурентоспособность из-за устаревшего оборудования. По линии холдинга "Байтерек" запущена специальная программа, которая позволяет предпринимателю в течение десяти дней получить льготный кредит на покупку современных станков. При этом не требуется дополнительного залогового обеспечения, — сообщил Премьер-министр.

Говоря о налоговой политике, Олжас Бектенов напомнил о необходимости мягкого внедрения нового Налогового кодекса и учёта предложений бизнеса. Ранее уже были приняты решения, направленные на снижение административной нагрузки.

– Мы отменили все налоговые проверки за периоды до 1 января 2026 года. Кроме того, в текущем году не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за допущенные нарушения. Эти шаги направлены на формирование доверительной среды между государством и предпринимателями, — отметил он.

Премьер-министр также затронул тему доходов населения. По его словам, их динамика пока отстаёт от темпов экономического роста, что требует системных решений.