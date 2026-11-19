В 2026 году экономический эффект от реформ превысил 8 млрд теңге, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

Такой результат удалось, по его словам, достичь из-за изменения подхода к финансированию профессионального спорта.

«На законодательном уровне введен запрет на использование бюджетных средств для финансирования легионеров. Кроме того, установлены единые лимиты финансирования профессиональных клубов. В результате в 2026 году расходы на легионеров исключены из бюджета. Совокупный экономический эффект от реформ превысил 8 млрд теңге», - сказал министр.

Глава ведомства также рассказал о развитии детско-юношеского спорта. По его словам, расходы на подготовку одного ребенка увеличены с 233 тысяч до 415 тысяч теңге в год.

На реализацию новой модели в 2025–2028 годах предусмотрено 76,7 млрд теңге.