Экономический патриотизм сегодня всё чаще рассматривается не как лозунг, а как система осознанных решений, влияющих на устойчивость национальной экономики. Речь идёт о роли государства в поддержке отечественных производителей, ответственности бизнеса при формировании цен и качестве продукции, а также об осознанном выборе граждан, который напрямую отражается на развитии внутреннего рынка и экономическом суверенитете страны. Подробно об этом рассказал эксперт в комментарии для BAQ.KZ.

По словам председателя правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкара Ибрагимова, экономический патриотизм затрагивает не только экономическую политику государства, но и повседневный выбор бизнеса и граждан.

"На мой взгляд, экономический патриотизм тесно связан с осознанной поддержкой национальных интересов как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и граждан. Каждый вклад, который мы делаем сейчас - будь то выбор отечественных товаров или направление предпринимательской деятельности, - формирует будущее нашей страны. Экономический патриотизм - это комплекс решений, направленных на поддержку и рост национальной экономики, способных во многом определить дальнейшее развитие государства. Учитывая современные геополитические изменения, мы должны максимально стремиться к его практическому применению", - говорит спикер.

По его словам, для предпринимателей экономический патриотизм выражается в подходе к управлению бизнесом. Речь идет о выборе между краткосрочной выгодой и долгосрочной устойчивостью, а также об ответственности перед обществом и государством. В масложировой отрасли этот подход был реализован через добровольные ценовые обязательства.

"Экономический патриотизм - это прежде всего понимание уровня ответственности при принятии решений, когда в приоритет необходимо ставить не краткосрочные выгоды, а долгосрочные интересы страны и общества. Для бизнеса это означает готовность учитывать социальные последствия своих решений. Особенно это важно в отраслях, связанных с производством социально значимых продуктов. Именно здесь ответственность бизнеса наиболее ощутима", - подчеркнул Ибрагимов.

В 2023 году Ассоциация, объединяющая 50 маслозаводов и перерабатывающая более 90% маслосемян в стране, подписала соглашение с профильными министерствами о недопущении превышения предельной цены на фасованное подсолнечное масло. В результате с мая 2023 года по конец 2025 года оптовая цена для внутреннего рынка сохранялась на уровне 730 тенге за литр, несмотря на рост мировых цен.

"Понимая свою социальную ответственность, а также учитывая поддержку со стороны государства и специфику производимого товара, в том числе подсолнечного масла, которое относится к социально значимым продуктам, мы на постоянной основе работаем совместно с профильными министерствами над механизмами стабилизации цен. Эти механизмы не остаются на бумаге, а применяются на практике. Именно это позволяет сохранять ценовую стабильность на внутреннем рынке. Для нас это осознанный выбор, а не вынужденная мера", - отметил эксперт.

Стабильность внутренних цен обеспечивается за счет роста производства и экспорта. По данным Ассоциации, за 11 месяцев 2025 года валютная выручка от экспорта подсолнечного масла и продуктов переработки маслосемян составила 675 млн долларов США, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Справедливая цена - это отказ от необоснованно высокой маржи и стремления к сверхприбыли. В нашей отрасли предприятия нередко вынуждены работать с минимальной маржой, а иногда и в минус, чтобы сохранить стабильность на внутреннем рынке. Для снижения этих рисков мы последовательно расширяем экспортные рынки. Более высокая валютная выручка позволяет сдерживать отпускные цены внутри страны", - говорит Ибрагимов.

Отдельно спикер подчеркнул значение осознанного выбора потребителей. Поддержка отечественных производителей способствует развитию внутренней переработки, росту занятости и укреплению региональной экономики. Это формирует устойчивый внутренний рынок и повышает конкурентоспособность казахстанских брендов.

"Поддержка со стороны граждан крайне важна для отечественного производителя. За счет роста продаж на внутреннем рынке повышается узнаваемость казахстанских брендов и их конкурентоспособность по отношению к импортным товарам. Это напрямую влияет на развитие внутренней переработки. В конечном итоге такой выбор способствует созданию рабочих мест и росту благосостояния населения", - подчеркнул эксперт.

За последние четыре года при поддержке Правительства Казахстана производство подсолнечного масла выросло в 2,3 раза и по итогам 2025 года достигло 752 тыс. тонн. Одновременно доля импорта снизилась вдвое - до 18%, тогда как ранее она составляла около 39%. Существенную роль сыграло стимулирование переработки маслосемян внутри страны и таможенно-тарифное регулирование их вывоза.

"Поддержка местных производителей позволяет сохранять добавленную стоимость внутри страны. Развитие переработки дает мультипликативный эффект для экономики и регионов. Это укрепляет экспортный потенциал и снижает зависимость от импорта. В результате экономика становится более устойчивой к внешним колебаниям", - говорит спикер.

По итогам 2023–2024 годов Казахстан вошел в десятку крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, а в 2025 году, по оценке Ассоциации, поднимется на 6-е место. Кроме того, республика входит в ТОП-3 поставщиков подсолнечного шрота в страны ЕС, полностью обеспечивая этим кормом Центральную Азию.

В Ассоциации подчеркивают, что экономический патриотизм в данном случае выступает не ограничением, а долгосрочной стратегией роста, основанной на партнерстве государства, бизнеса и общества.