Экономический рост Алматинской области ускорился, и регион поднялся с 10-го на 5-е место по республике. Объем валового регионального продукта увеличился с 3,4 трлн до 6 трлн тенге, сообщил аким региона Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, с момента присвоения городу Конаев статуса областного центра регион демонстрирует устойчивый рост по всем ключевым направлениям.

"Мы обогнали крупные промышленные регионы и стали локомотивом роста на основе несырьевой экономики. По итогам 10 месяцев текущего года краткосрочный экономический индикатор составил 109,7%. Положительная динамика сохраняется во всех ключевых отраслях", — отметил Марат Султангазиев.

В целом по итогам 2024 года доля региона в валовом внутреннем продукте республики составила 4,4%, а в первом полугодии 2025 года достигла 4,8%.