Мировые цены на нефть падают и Казахстану давно пора переходить к реальной диверсификации экономики, считают эксперты. Для страны, где нефть – основной источник дохода в бюджет, колебания на рынке "черного золота" всегда ощутимы. Какие же индустрии смогут заменить сырьевой сектор и есть ли у республики будущее без нефти, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Выручка от нефтегазовой отрасли поступает в Национальный фонд. "Подушку безопасности" на особые случаи в стране сформировали 25 лет назад. К 2030 году в фонде должны накопить 100 миллиардов долларов США. Именно столько необходимо для стабильного развития страны, посчитали в госаппарате.

В декабре прошлого года в нем хранилось больше 58 миллиардов долларов США. За первый же квартал этого года, туда поступило чуть больше 600 миллиардов тенге. В то же время, доля нефтяных доходов в отечественном бюджете, по-прежнему, составляет около 50%. За счет денег, поступающих от добывающего сектора, финансируют и крупные инфраструктурные проекты. В этом же списке отраслевые госпрограммы и даже соцвыплаты.

Между тем, в рамках соглашения ОПЕК+ Казахстану предстоит компенсировать свердобычу нефти в 2024 году, то есть идти на снижение.

По данным министерства энергетики, в 2023 году было добыто почти 90 миллионов тонн "черного" золота. В прошлом году этот показатель снизился до 87 миллионов. В то же время, цены на нефть этой весной достигли минимума за последние 4 года, упав до 60 долларов за баррель в апреле. Нефтедобывающие страны вынуждены наращивать добычу, чтобы удержать на прежнем уровне доходы.

Кроме решения ОПЕК+ об увеличении добычи, на удешевление нефти повлияло и введение пошлин на импорт в США. Для Казахстана же снижение цены даже на 1 доллар – критично, отмечают аналитики. В такой обстановке как никогда актуальны программы диверсификации, считает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.

"Когда нефть дешевеет, мы сразу вспоминаем, что у нас есть и другие источники дохода. Правда, их вклад настолько мал, что бюджет всё равно "чихает". Первым делом — дефицит бюджета, потом — давление на тенге, затем — корректировка расходов, читай: урезание всего, кроме стратегически важного. Может пострадать экспорт, уменьшатся поступления в Нацфонд, возможна заморозка некоторых программ развития, а населению объяснят, что "сейчас непростой период, но ситуация под контролем". Впрочем, если нефть потом снова подорожает - забудем, как страшный сон", - недоумевает эксперт.

Обладая запасами нефти в 4 миллиарда тонн, Казахстан остаётся одним из значимых игроков на мировом нефтяном рынке. Кроме того, страна – лидер по экспорту "черного золота" в Центральной Азии. Пошатнуть эту позицию может возвращение на рынок Ирана. Кроме запасов, у республики есть развитая инфраструктура для добычи, транспортировки и переработки нефти. Поэтому, сырьевой сектор - очень удобен и привычен, отмечает Андрей Чеботарёв, а диверсификация потребует больших вложений. Речь о средствах, технологиях, интеллектуальных ресурсов и времени. Последний фактор особенно значим, учитывая быстро меняющиеся тренды в геополитике.

"Формально - заменить нефтедобычу могут почти любые несырьевые отрасли, если будет спрос, инвестиции и здравый смысл. Например, переработка, сельское хозяйство, но не "традиционное", а высокотехнологичное. Логистика, машиностроение, фармацевтика, образование, цифровые технологии, даже креативная индустрия. Звучит красиво, согласен. Но по факту - сырьевой сектор удобен. Там всё понятно: выкопал, продал, поделил. В других отраслях надо строить, растить, развивать кадры, терпеть убытки, ждать 10 лет. Не наш метод. Поэтому пока нефть течёт и уран светится - зачем суетиться? Мы же не всерьёз думаем о диверсификации, правда? Это из серии "будем развивать", "создадим условия", "платформа для роста". Всё это звучит хорошо в стратегии до 2050 года - как раз к тому моменту, когда этими драйверами займутся уже внуки. Или хотя бы обсуждением дорожной карты по созданию условий для того, чтобы они, может быть, появились", - рассуждает эксперт.

За последние три года от экспортной таможенной пошлины на нефть в республиканский бюджет поступило больше 4 триллионов 800 миллиардов тенге. В разрезе по годам:1,6 триллиона в 2022 году, чуть больше в 2023, полтора триллиона - в прошлом году. Налоги от горнодобывающей промышленности составили почти 12 триллионов за три года. Что касается "несырьевого" сектора - трехлетний доход достигает почти 40 триллионов. Инвестиционная привлекательность страны растет, утверждают в Минфине, а меры государственной поддержки МСБ дают свой эффект.

"В части налогового стимулирования - это создание специальных налоговых режимов с низкими ставками налогов, понятными и простыми условиями применения и упрощенным процессом исполнения налоговых обязательств. Для увеличения доходной части республиканского бюджета министерством проводится комплексная работа по направлениям: сокращение доли теневой экономики, улучшение налогового и таможенного администрирования и их цифровизации, совершенствование законодательства. Так, принятые меры в рамках противодействия теневой экономике позволили снизить ее уровень в ВВП с 27% в 2018 году до 17,52% в 2023 году", - сообщили в министерстве финансов республики.

Кроме того, в действующем налоговом законодательстве предусмотрены льготные режимы для инвесторов. Речь об освобождении от уплаты КПН, НДС, налога на имущество и землю, платы за пользование земельными участками, а также таможенные преференции. Срок действия этих льгот зависит от объема вложенных инвестиций, а для каждой СЭЗ (специальной экономической зоны) определен свой перечень приоритетных направлений. Все льготы для стимулирования инвесторов сохранены и в проекте налогового кодекса. В новый проект добавлены преференции при покупке или строительстве новых активов, а также при модернизации, капитальном или текущем ремонте зданий.

В несырьевой индустрии ставки нужно делать на переработку, считает независимый финансист Расул Рысмамбетов. По его мнению, заменять сырьевой сектор не нужно, его необходимо дополнить эффективным конкурентоспособным производством.

"В первую очередь, это переработка и машиностроение. Сейчас активно "педалируется" правительством "производство средств производства". Это те же станки для производства сеялок, веялок, насосов, то есть, машиностроение. Потом переработка, изготовление кабелей, проволоки, это нам очень нужно. Наши производства не справляются, у нас тысячи километров кабелей, линий электропередач. И от сырьевой отрасли нельзя отказываться, я призываю увеличить маржу. Нефтехимия, газохимия, производство готовых изделий из стали, меди, алюминия. В поддержку будет сельское хозяйство. И это не то, что мы сейчас делаем - вырастили зерно и продали на экспорт, кое-как упаковав, это тоже очень пагубно, потому что это не что иное, как просто "костыль" для нефти. А зерно надо перерабатывать. Даже экспорт муки мы сокращаем, у нас он упрощается, надо его усложнять. Сельское хозяйство с переработкой, горно-металлургический комплекс, это опять же добыча и переработка сырья", - отмечает аналитик.

Отдачу стоит ожидать от высокоинтеллектуальных отраслей, считает эксперт. К примеру, использовать ИИ как производственный ресурс. Важно не упускать и транспортно-логистический потенциал, развивать сферу транзитных грузоперевозок.

Что касается "латания" бюджетных дыр трансфертами из Национального фонда, то эксперт допускает такую практику. Говорит, деньги для того и копились, чтобы в нужный момент вкладывать в экономику. Например, в промышленность высоких переделов.

"От падения цен на нефть, конечно, нам ничего хорошего ждать не стоит. Если цены на нефть упадут и будут низкими на протяжении трех месяцев, тогда мы увидим, но пока средневзвешенная цена нормальная. Возможно легкое ослабление курса тенге, если три месяца будут низкими цены на нефть. Но вероятность такого варианта низка. А если мы закончим деньги из Нацфонда, надо быстрее проводить реформы. Но пока есть Нацфонд, надо вкладывать в экономику и людей, что сейчас и происходит", - резюмирует финансист.

Между тем, в бюджете на нынешний год цена нефти заложена в размере 75 долларов за баррель. Это значит, что при дальнейшем удешевлении недостаток средств будет снова покрываться за счёт трансфертов из фонда.

В то же время, в нацкомпании "Казмунайгаз" заявили, что падение цен для нашей страны больших рисков не влечёт: две трети добываемой нефти реализуется на внутреннем рынке.

В министерстве национальной экономики уже подготовили сценарии развития экономики на случай падения цен до 60 и 50 долларов за баррель нефти. С ними будут коррелироваться и бюджетные параметры. Диверсификация не будет сконцентрироваться только на промышленном секторе. Хотя именно обрабатывающая отрасль демонстрирует сейчас самые высокие показатели роста. К примеру, машиностроение с начала года показывает рост почти в 10%, мебельное производство - 12%, фармацевтика - 21%, а металлургия -7%. В целом, доля обрабатывающего сектора в структуре экономики сегодня выросла до 12%. Экспорт продукции отрасли за 15 лет увеличился с 17 миллиардов тенге до 29.

В министерстве экономике делятся амбициозными планами. В стране будут создавать новые рабочие места, повышать конкурентоспособность отечественной продукции и расширять экспортный потенциал.

"Нефтедобыча и горнорудный сектор остаются важными источниками дохода, которые используются для привлечения технологий, строительства новых заводов и развития обрабатывающей промышленности. Рост сельского хозяйства в ближайшие годы будет обеспечен за счет реализации подходов долгосрочной государственной поддержки субъектов АПК. Наряду с этим, правительством проводится работа по увеличению государственных гарантии для заимствований, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры страны, что повысит спрос на отечественные товары и услуги, увеличит объемы транзитных перевозок, перевозок внутри страны, а также в целом будет способствовать росту деловой активности", - уверены в профильном министерстве.

Для создания высокопроизводительных и экспортоориентированных запустили механизм обеспечения сырьём внутренних переработчиков по цене ниже биржевых. Уже в этом году планируется обеспечить бесперебойную поставку сырья и полную загрузку предприятий обрабатывающей промышленности. Заключено 25 соглашений с крупными поставщиками по обеспечению предприятий первичным алюминием и медным сырьем.

По прогнозам ведомства, за пять лет переработка алюминия в стране вырастет в пять раз: до 160 тысяч тонн, меди в 13 раз, до 90 тысяч тонн, свинца вчетверо, до 80 тысяч тонн. Такой механизм власти намерены применить и в других отраслях, где есть дефицит сырья. Крупный бизнес обяжут поддерживать переработчиков, речь о создании пояса МСБ, регулируемых закупках недропользователей. Чтобы новые производства быстрее наращивали мощности, на три года их освободят от налогов.

"Кроме того, при импорте технологического производственного оборудования, которое не производится в Казахстане, НДС уплачивается методом зачёта (эффективная норма, аналогичная освобождению от НДС). Внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении соглашения об инвестиционных обязательствах", - прокомментировали в ведомстве.

На днях в правительстве обсуждали реализацию пула из 17 крупных проектов, направленных на экономическую трансформацию страны. В пул вошли производства, акцентированные на освоение высоких переделов. Среди них заводы по выпуску полиэтилена, бутадиена, карбамида, переработку нефти, железа, меди. Выбранные отрасли: металлургия, нефтехимия, сельское хозяйство, автомобилестроение, туризм.

Основные - в горно-металлургическом секторе, к примеру, кластер в Павлодарской области, включающий заводы по производству ферросилиция, восстановлению железа и стали. Проектная стоимость производств - больше 10 миллиардов тенге.

Именно горно-металлургический комплекс сможет стать драйвером экономики и прийти на смену сырьевому сектору в Казахстане, считает независимый эксперт по вопросам промышленности Тельман Шуриев. В то же время, замещение потребует времени, а самое главное - господдержки, не скрывает аналитик.

"В ближайшие лет 15-20 нефтегазовый сектор в любом случае будет являться основным якорем развития многих экономик. Но горно-металлургическому сектору уделяется очень сильное внимание. Развивается система энергоперехода, то есть мы переходим на более чистую электроэнергию. Это потребление электромобилей, развитие военной промышленности, которая использует очень большое количество металла, в том числе и редкоземельные металлы. Тенденция, связанная с развитием военной техники, оборонной промышленности, побуждают развиваться горно-металлургический сектор.

Соответственно, он не заменит, но он будет следующим большим драйвером, который может быть большим источником в целом экономики Казахстана", - считает Шуриев.

По его словам, уже сегодня доля отрасли в общем объёме экспорта продукции составляет почти четверть. Но реализация такого масштабного производственного пула потребует госпреференций, в том числе налоговых и административных. Стимулирование глубоких переделов - мировая практика, но она окупаемая, уверен эксперт.

"Нужно отойти от экспорта сырья и развивать внутреннюю переработку, как и делают другие развитые страны. Мы ставим цель "импортозаместить" ту продукцию, которую мы привозим. Развиваем внутреннее производство, создаем рабочие места и повышаем добавленную стоимость. Это общая мировая практика, без стимуляции со стороны государства, без создания культуры передела мы будем оставаться на сырье, главное, чтобы реализация этих проектов была под чётким мониторингом", - отмечает аналитик.

Политика диверсификации экономики не только работает на устойчивый экономический рост. Для страны, экспортирующей сырьевые ресурсы, она означает шанс снизить зависимость от внешних рисков, в том числе связанных с колебанием цен на нефть и газ.

Кроме того, эксперты напоминают о "безуглеродном обществе", к которому стремится весь мир. Энергопереход для добывающих стран - тот самый стимул, который позволит отойти от нефти и газа. После чего начать переработку металла: низкоуглеродные технологии потребуют меди и никеля, алюминия и хрома.