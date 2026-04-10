Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джули Стаффт, в ходе которой обсуждены вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили широкий круг вопросов - от инвестиций и торговли до цифровизации, искусственного интеллекта и космической отрасли. Особое внимание уделили реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США в ноябре прошлого года.

По словам Олжаса Бектенова, этот визит стал важным этапом в развитии двусторонних отношений.

«Подписанные 29 соглашений на общую сумму 17 млрд долларов дали серьезный импульс расширению экономических связей. Правительство Казахстана уделяет приоритетное внимание реализации достигнутых договоренностей», - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что сотрудничество между странами развивается динамично и опирается на устойчивый политический диалог.

«Мы рассчитываем, что тесное взаимодействие на высшем уровне и далее будет способствовать углублению торгово-экономических связей», - добавил Бектенов.

Со своей стороны Джули Стаффт отметила высокий уровень отношений между двумя странами и поблагодарила Казахстан за поддержку международных инициатив США.

Экономическое сотрудничество уже показывает конкретные результаты. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и США достиг 3,19 млрд долларов. За первые два месяца 2026 года этот показатель составил почти 487 млн долларов.

США остаются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В стране работают более 600 компаний с американским участием, включая такие крупные бренды, как Chevron, ExxonMobil, Amazon, Boeing и другие.

В ходе встречи также затронули вопросы дальнейших реформ и реализации положений новой Конституции. По словам премьер-министра, Основной закон создает прочную основу для устойчивого развития и укрепляет политическую стабильность в стране.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество и развивать совместные проекты по ключевым направлениям.