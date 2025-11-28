На прошлой неделе Международный валютный фонд сообщил о том, что в экономике Казахстана формируются признаки перегрева на фоне сильного внутреннего спроса и мягкой бюджетной политики. По оценкам Фонда, темпы роста ВВП в 2025 году могут превысить устойчивый уровень, а инфляция подняться до 13%. В МВФ считают, что крупные трансферты из Национального фонда и расширение нефтедобычи пока поддерживают высокую динамику, однако усиливают давление на цены и приводят к росту дефицита бюджета без учёта нефтяных доходов.

Чтобы понять, что именно означает такой сигнал со стороны международный экспертов, и насколько серьезные риски для страны, журналист BAQ.KZ обратился к экономисту Андрею Чеботареву.

Предупреждение МВФ, как отмечает он, не говорит о надвигающемся кризисе, а отражает ситуацию, когда экономика работает выше своей нормальной способности обеспечивать рост без усиления инфляционного давления.

"МВФ действительно считает, что в экономике Казахстана появились признаки перегрева, но речь не о кризисе, а о том, что экономика работает выше своих устойчивых возможностей. По оценкам Фонда, рост остается высоким, внутренний спрос силён, а инфляция в ближайшие годы остается выше цели Нацбанка. Сами по себе выводы МВФ основаны на сочетании нескольких факторов. В последние годы государство активно увеличивает расходы, расширяет программы поддержки и продолжает направлять значительные средства из Нацфонда в бюджет. На фоне повышенного спроса со стороны населения и бизнеса это усиливает давление на цены и формирует дополнительный импульс для роста ненефтяного дефицита", — объясняет он.

По словам Андрея Чеботарева, МВФ указывает на несколько факторов:

Во-первых, расширительная бюджетная политика: крупные трансферы из Нацфонда, рост расходов и реализация масштабных госпрограмм.

Во-вторых, сильное кредитование и оживление спроса со стороны домохозяйств и бизнеса. При этом инфляция остается двузначной, а ненефтяной дефицит бюджета растет. Это, по его словам, и создает ощущение, что экономика "перегрета", а антиинфляционная политика работает не в полную силу.

При этом он считает важным подчеркнуть, что фундаментальная устойчивость казахстанской экономики остается высокой. Низкий объем государственного долга, стабильная банковская система и реализация крупных инфраструктурных проектов создают запас прочности, которая снижает вероятность системных потрясений.

"Важно понимать, что у Казахстана не уязвимая экономика. Госдолг низкий, финансовая система устойчивая, а часть будущего роста будет обеспечена расширением нефтяных мощностей и инфраструктурными проектами. Речь не о движении к макроэкономическому стрессу, а о том, что текущая динамика требует более аккуратного совмещения фискальной и денежно-кредитной политики", — рассказывает спикер.

По словам эксперта, рекомендации МВФ следует рассматривать как внешнюю диагностику, а не как императив к немедленным действиям. Международные институты традиционно советуют снижать дефицит и ужесточать политику в периоды сильного спроса, но в казахстанском контексте важно сохранять баланс между макростабильностью и инвестиционным развитием.

"Рекомендация Фонда – это внешний аудит, полезный стресс-тест экономической политики. Но слепое следование всем советам было бы ошибкой. Для Казахстана важно сохранить инвестиционный цикл: инфраструктура, а энергетика, логистика, человеческий капитал – все эти проекты увеличат предложение и со временем снизят риски перегрева. Кроме того, у страны остаются инструменты для мягкой коррекции курса без ущерба для долгосрочного роста. Отмечу, предупреждение МВФ не стоит игнорировать – они указывают на реальные риски: высокую инфляцию, сильный спрос и расширительный бюджет. Но они не означают, что экономика входит в опасную зону", — подчеркивает Андрей Чеботарев.

Экономист уверен, у страны остается пространство для маневра, чтобы улучшить координацию политики, повысить эффективность расходов и сохранить стимулы для долгосрочного роста.