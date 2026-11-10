Экономика Казахстана набирает обороты: ВВП вырос на 4,5% за десять месяцев

Экономика Казахстана ускорила рост. За январь–октябрь 2026 года реальный ВВП страны увеличился на 4,5%. Причём главной движущей силой стал несырьевой сектор, а наиболее заметную динамику показали отдельные отрасли обрабатывающей промышленности.

По предварительным данным Бюро национальной статистики, темпы роста ВВП ускорились на 0,3 процентного пункта по сравнению с показателем за девять месяцев. Несырьевой сектор, согласно предварительным оценкам, прибавил 5,6%, опережая общий темп экономического роста.

Промышленность в целом выросла на 3,5%. Однако внутри неё картина заметно интереснее: обрабатывающий сектор ускорился с 8,6% по итогам девяти месяцев до 9,3% за январь–октябрь.

Особенно высокие показатели продемонстрировали фармацевтика, где рост достиг 50,9%, производство готовых металлических изделий — 30,4%, машиностроение — 22,2%, химическая промышленность — 21,9%. Также положительная динамика отмечена в производстве резиновых и пластмассовых изделий (18,1%), продуктов питания (13%) и строительных материалов (5,4%).

Положительную динамику сохраняют и другие направления экономики. В строительстве объём работ увеличился на 13,1%, в транспорте и складировании — на 7,5%, торговле — на 6,2%. Сельское хозяйство прибавило 5,2%, сектор связи — 4,9%.

Таким образом, экономический рост поддерживается сразу несколькими отраслями, а обрабатывающая промышленность становится одним из наиболее заметных источников положительной динамики.