Экономика Казахстана продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, достигнув рекордного роста в 6,3% за первые семь месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ.

Этот показатель стал наивысшим за последние годы и подтверждает успехи в реализации экономической стратегии, поставленной в Послании Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Основные двигатели роста – реальный сектор экономики (+8,3%) и сектор услуг (+5,2%). В частности, значительное увеличение показателей наблюдается в транспорте (+22,5%), строительстве (+18,5%) и торговле (+8,6%). Также положительные результаты продемонстрировала горнодобывающая промышленность (+8,5%) и сектор обработки (+6,1%).

Важным фактором укрепления экономики стала активная работа по привлечению инвестиций. Общий объем инвестиций в основной капитал за семь месяцев 2025 года составил 9,9 трлн тенге, что на 16,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (8,3 трлн тенге).

Ключевыми отраслями, в которые были направлены эти инвестиции, стали горнодобывающая промышленность, транспорт, образование, сельское хозяйство, здравоохранение и социальное обслуживание населения. Стратегия по привлечению капитала активно поддерживает развитие инфраструктуры и ключевых отраслей экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и дальнейшему улучшению качества жизни граждан.