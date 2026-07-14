Экономика Казахстана растет быстрее мировой: эксперт из Узбекистана оценила итоги полугодия

Эксперт по Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ташкента Ранохон Турсунова считает, что итоги социально-экономического развития Казахстана за первое полугодие 2026 года свидетельствуют об устойчивом росте экономики и эффективности проводимой государственной политики.

По ее словам, рост ВВП Казахстана на 4,1% выглядит особенно значимым на фоне мировой экономики.

«Приведённые цифры, демонстрирующие рост ВВП Казахстана на 4,1% за первое полугодие, действительно свидетельствуют о позитивной динамике. Важно отметить, что этот показатель выше среднемировых темпов роста, которые, по прогнозам международных финансовых организаций, в 2026 году ожидаются на уровне около 3%. Это говорит о том, что экономика Казахстана демонстрирует определённую устойчивость и опережающую динамику в условиях глобальной неопределённости».

По мнению эксперта, отчет премьер-министра Олжаса Бектенова подтверждает системную работу правительства по реализации задач, поставленных Главой государства.

«Наличие конкретных цифр по росту в ключевых отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, транспорт, строительство, торговля и сельское хозяйство, свидетельствует о целенаправленных усилиях по диверсификации экономики. Запуск инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры и поддержка аграрного сектора являются компонентами комплексной работы по укреплению национальной экономики».

Особое внимание Турсунова уделила инвестиционной активности.

«Особо стоит отметить значительный рост инвестиций в основной капитал и особенно увеличение притока частных инвестиций на 21,4%. Это крайне важный показатель. Он демонстрирует растущее доверие бизнеса к экономической политике страны и предсказуемость инвестиционной среды, что способствует созданию новых производств и рабочих мест».

Она также положительно оценила механизмы государственной поддержки агропромышленного комплекса.

«Поддержка аграриев, где на один тенге бюджетных средств привлекается 6,5 тенге частных инвестиций, является ярким примером эффективного государственно-частного партнёрства».

По словам эксперта, экономический рост уже отражается на качестве жизни населения.

«Развитие обрабатывающей промышленности, запуск 200 инвестиционных проектов с созданием 17 тысяч рабочих мест, масштабное строительство автодорог, аэропортов и жилья напрямую ведут к созданию новых рабочих мест. Это способствует росту занятости и доходов населения. Строительство 20 миллионов квадратных метров жилья и развитие транспортной инфраструктуры повышают качество жизни граждан».

Отдельно Ранохон Турсунова отметила важность мер по сдерживанию инфляции и совершенствованию социальной политики.

«Снижение инфляционного давления и контроль цен являются одними из наиболее чувствительных вопросов для граждан. Усилия правительства по стимулированию производства направлены на стабилизацию стоимости товаров первой необходимости. Не менее важна и оптимизация социальных выплат более чем на 800 млрд тенге в год, ориентированная на стимулирование занятости и более адресную поддержку тех, кто действительно в ней нуждается».

Подводя итог, эксперт подчеркнула, что опыт Казахстана представляет большой интерес для всего региона.

«Данные Республики Казахстан служат важным ориентиром и показывают, что целенаправленная государственная политика, направленная на диверсификацию экономики, привлечение инвестиций, развитие ключевых отраслей и поддержку населения, приносит ощутимые результаты. В Узбекистане также проводятся масштабные реформы, и положительный опыт соседней страны может служить дополнительным стимулом и ориентиром для дальнейшей работы».

По мнению Турсуновой, дальнейшее развитие стран Центральной Азии должно строиться на укреплении промышленности, привлечении качественных инвестиций, контроле инфляции и эффективной социальной политике.